冷眼集》習還有「絕招」？

2018-03-12

記者鄒景雯／特稿

習近平稱帝了，他對中國的內部治理考慮，反習的與擁習的，已經有諸多分析；對於台灣來說，更優先該關切的，則是他的對台步驟將會如何鋪排？有人說，習近平還有下一個「絕招」，就看他如何認定什麼時候算是時機成熟。

中國對台硬的一手，作用力必引起反作用力，沒啥好討論的，但是軟的一手，則頗值得推敲。根據訪談與北京密切往來人士的諸多消息交叉比對顯示，對岸的出手，應該從二○一五年七月實施卡式台胞證免簽開始算起，今年逕行公布的卅一項措施，已經是下一步。

所謂的「惠台」，是中國智囊單位詳細研究清國與日本，治理台灣的歷史經驗，所總結出來的一整套對台策略。北京方面經過爬梳歸納後認為，這兩個比較長時間且大規模統治台灣的時期，台灣人一旦接受現實無法改變，加上殖民政府的鼓勵措施，台灣當時的菁英階層都會逐漸形成前往「內地」追求更大政經發展的趨勢，這種趨勢愈顯著，反過來也會愈有助於穩固殖民體制。秉持著這樣的「發現」，對岸一系列對準台灣人的設計作為於焉開始。

所謂的「惠台」，不僅僅是中國的形象工程，更有明確的政治目標。例如台胞免簽，利用節省簽證費用、通關更快速、卡片多用途的方便，一方面擴大吸引台灣人前往「交關」，一方面則是以一張卡片讓台灣人自擇其「國民身分」；再如最近的卅一項措施，更進一步，擺明就是落實十九大精神與習思想的所謂「同等待遇」。不過，這可不是一體適用，台商圈都知道，中國現在有興趣的是台灣的高科技以及醫師人才，傳統製造業與服務業並不是他們的首選，政治與經濟的算盤珠子，都撥弄得很精明。

以上這些已經搬上檯面的劇本，中國經過涉台人員的來台調研，主要是針對台灣的兩類人在進行「對話」，一個是對於政府能力與效率不滿的社會菁英，一個是對前途茫然的青年世代，希望經由大國宣傳，加大台灣民意對台灣政府的對照與比較感。

這些，可以用一個詞描繪，對台「隔空治理」，是習大大的主觀想像。北京自以為是地認為，將台灣去政府化，只要鎖定「去」兩個人與一個機構就好，就是總統、副總統與總統府，行政院以下都是執行單位，續行地方治理，不礙事。要把這兩個人的權力架空，直接由北京應對台灣人民，還有一個尚未使出的撒手鐧，那就是片面由中國對台灣實施免關稅，直接兌現服貿、貨貿協議的未竟開放。減免關稅，不論項目或幅度，都是何等大的買台，老共內部認為，這麼做，在政治上，就是徹底把台灣宣示為是「中國的一部分」，同個國境之內，何來關稅壁壘之必要？如果，對岸有一天真的這麼做，我們的方案準備好了沒有？

習近平，過去就認為時間站在他這邊，現在任期限制取消了，時間就更多了。嚴肅的是，台灣也認為時間站在我們這一邊，然台灣的民選政府有任期限制。如此一來，台灣朝野必得要有國家利益的起碼共識，我們的每一任政府都要有長期布局的決策高度，才能真正把時間拉住，留在我們這一邊。