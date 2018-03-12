繼瑞典稅務局後…中國打壓又一樁》瑞士核發台灣人駕照 標註中國

2018-03-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國對台大玩兩手策略，一方面拋出惠台措施，看似對台友好讓利，但與此同時，中國在國際空間打壓台灣之舉頻頻，過去兩週內就發生瑞典稅務局將我國名稱由「台灣」改為「中國的一省，台灣」，接著昨又傳出瑞士核發我國人駕照時將家鄉地標記由「台灣」改為「中國」。外交部昨對此表示，對相關案件高度重視，並要求當地國政府改正。

我表嚴正立場 要求瑞士改正

瑞典稅務局於二月廿八日發布公告，表示網站下拉式選單中，有兩個國家沒有遵照ＩＳＯ三一六六國家代碼規定的名稱格式表示，因此將「中華民國（台灣）」名稱改為「台灣，中國一省」；「聖塔露西亞」改為「聖露西亞」，並將此訊息通知報稅人。

外交部對此案表示高度重視，已指示我駐瑞典代表處全力向瑞典政府洽詢，表達台灣政府與人民絕無法接受的嚴正立場，並要求立即更正，以維護國家尊嚴及人民權益。據了解，外交部上週已與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處處長裴漢瑞晤談，表達我方立場，要求協助改善，現則繼續透過各種管道積極進洽瑞典政府相關部門。

除我官方抗議外，瑞典國會友台小組「台灣瑞典國會議員協會（ＳＴＰＡ）」也高度關切此案，協會主席賽柏代表協會四十餘名議員聯合致函給瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom），批評更名決策不當；瑞典「瑞台友好協會（Svensk-Taiwanesiska Vänskapsföreningen）」也發起民間抗議連署。

但繼瑞典案後，又有民眾反映，瑞士政府收到中國的要求，因此瑞士蘇黎世監理所自今年二月起，將核發我國人駕照的家鄉地標記，由「台灣」改為「中國」。

外交部昨表示駐處還在了解情形中；外交部發言人李憲章說，外交部對此案高度重視，並即指示我駐瑞士代表處了解相關情形，表達我方關切及嚴正立場，要求改正。