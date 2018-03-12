學者：習對台政策 重要但不急迫

2018-03-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大會議昨通過憲法修正案，取消國家主席連任限制，中國領導人習近平的國家主席任期將延長至二○二三年後。陸委會表示，期許對岸能順應世界潮流、與時俱進，思研真正長治久安的制度改革，具體推動落實民主自由與人權法治。對於未來兩岸關係，學者認為「短多長空」，中國對台打壓不會改變，政府應做最壞情況的假設。

陸委會盼對岸落實民主人權

陸委會表示，中國大陸以黨領政，修改憲法屬其內部事務，其修憲方式與一般民主體制大不相同，主要為強化黨的領導及鞏固核心。目前尚未看到其領導體制變革後的制衡監督配套及制度化規則，而大陸內部及國際社會咸認為將影響其內外部情勢。政府也將持續關注對岸後續動態發展，並審慎評估與因應。

中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程表示，全國人大是橡皮圖章，刪除國家主席任期限制是預料中事。習確定在中共廿大不會下台，對習而言，這麼長的任期內，最重要仍是內部改革，在有生之年看到中國成為現代化強國。不過，現在中國經濟趨緩，解決經濟與內部等諸多問題最為重要，台灣問題並非習優先選項。

習是否會「武統」台灣？林認為，習在十九大上提到要「一國兩制、和平統一」，中國在「兩會」前也提出惠台卅一項，代表「買台灣比打台灣便宜」， 中國希望改變年輕一代的認同，反獨重於促統，中國一方面加強兩岸交流與經濟社會融合，但對台灣在國際空間的打壓也不會鬆手，「兩岸關係不必樂觀，但也不須太悲觀。」

兩岸政策協會秘書長王智盛分析，習的第二個任期，致力於內部小康社會的實踐，對於兩岸與對外關係力求穩定，因此對台政策仍將延續十九大中「重要但不急迫」的基調，短期求取兩岸關係的穩定冷和。但中長期來看，習在「實現中華民族復興的偉大中國夢」下，對台政策的統一進程可能會進一步浮上檯面，屆時對台灣恐形成新的壓力。

學者：台灣應做好風險控管

王智盛預期，習恐在第三個任期，會給台灣更大壓力，因此台灣現在必須把握時間，壯大實力、累積籌碼，除提升經濟與國防的國力外，最重要的還是台灣內部意見的凝聚與整合，否則一再出現認同撕裂，在中國利用單邊的惠台政策拉攏、統戰與滲透時，台灣如何去對抗？這也是新國安人事上任後，應該思考並做好風險控管的。