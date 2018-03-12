習稱帝 「一人集權將有更大風險」

2018-03-12

修憲廢任期制「開倒車」 外媒批如同北韓、辛巴威

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議十一日通過修憲案，顛覆已故前領導人鄧小平開創的中國政治體制，為中共總書記習近平無限期連任國家主席掃除憲法障礙。海內外各主要媒體和學者均高度關切，直言中國已經如同北韓、辛巴威等極權國家，更警告一人集權將催生更大風險。

中國現行憲法於一九八二年制定，鄧小平為避免毛澤東式獨裁統治復萌，訂下國家主席任期限制，如今卻毀於一旦。「紐約時報」、「華盛頓郵報」等均指修憲如同「開倒車」。美聯社則直言，即使是倚靠一黨獨大確保國家繁榮穩定的新加坡，也極力避免權力過度集中一人；摒棄集體領導和循序接班體制的中國，與北韓、辛巴威等國同流合污。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，儘管中共聲稱取消國家主席任期體現黨及人民意志，但此舉不僅背棄公眾利益，長期而言，習近平未來將更容易動輒得咎。中國共產主義青年團機關報「中國青年報」前主編李大同分析，領導人任期設限，為中國內部各政治勢力所認同，一旦取消，可能引發政治內訌，習無異於「替自己挖了大洞」。

「替自己挖了大洞」

李大同批評，中國歷代皇帝和毛澤東均為終生在位，結果對社會造成重大災難，習延任無疑是「歷史性倒退」，將摧毀中國和中國人民。

美國密西根州立大學學者佛蘭茲（Erica Frantz）也說，獨裁者的政治決斷往往飄忽不定、欠缺思量，也更容易做出「更好戰的」外交政策，導致經濟停滯、政治混亂和戰爭。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，英國牛津大學社會學與社會政策系榮譽教授林根（Stein Ringen）指出，習近平擁有「絕對權力」是「危險的一步」，不受制衡的習將過於自信，進而採取更冒險的政策，對內擴大管控，對外也將更為霸道，尤其如今想和中國建立商業來往的企業或國家，不能得罪中國政府，也不能「傷害中國人民情感」，未來勢將變本加厲。

香港「南華早報」資深政治評論家黃忠清表示，習近平「稱帝」可能是近代中國最有爭議性的政治發展；許多追求終生掌權的政治領袖，都無法實現其對國家的願景，最終不是被廢黜，就是被對手暗殺。中國今後也將面臨更大風險，因為對政治異議的壓制，很可能讓中國再陷毛澤東時代的鬥爭悲劇。

美國智庫「外交關係協會」亞洲研究主任易明（Elizabeth Economy）則說，習近平將大權集於一身，顯示他堅信自己是帶領中國躍居國際霸權的唯一人選，但若中國經濟成長大幅趨緩，或重大災難及其他問題發生，他將難辭其咎。尤其習近平殘酷打擊貪腐、肅清異己，早已無意中「培養」出一大群對其心懷不滿且具政治實力的對手。習若被抓到把柄，敵人將趕盡殺絕。