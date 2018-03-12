學界建言／產官學聯手 送博士到企業

2018-03-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對中國磁吸台灣人才及研究，學界認為，彈性薪資、高教深耕等政策增加高教資源及改善待遇，可部分強化留才，但少子化確實造成高階人才過剩問題而需產業協助，有學者建議政府可聯手產、學界，盤點企業需求，送博士到各大企業找到好工作，讓年輕人才有出路就會留台；有學者也提醒，中國競爭激烈也未必好過，政府相對也可注意追蹤、招攬想「鮭魚返鄉」的人才。

實踐大學校長陳振貴說，產、官、學界應聯手，讓高階博士、年輕人才被業界所用，首先應特別調查如科學園區、大型企業等博士職缺，再依領域進行相關人才的安插與獎勵措施，透過分門別類、職前訓練，每年七百多博士生，對台灣就業市場應是小數目，要幫助找到適當好工作；但他也強調，須注意，獎勵措施應避免重蹈當年「廿二Ｋ」覆轍，不是政府出錢幫企業付薪水，而是加強引介、媒合。

另外，陳振貴也認為，人才交流下，說不定也有早期去中國的學者想「鮭魚返鄉」，政府也可注意。中國雖人才需求高，但當地十三億多人口競爭激烈，生存沒那麼簡單，曾看過中國那邊的大學就業招聘會，幾萬人擠在門口「飄浮」，台灣反而相對沒這麼激烈。

生存不易 政府可招攬鮭魚返鄉

交大副校長陳信宏則分析，高教人才外流中，四十五歲到五十五歲等青壯年的教授最易被動搖，因台灣薪資不漲，年改後退休保障不佳，不少人會思考是否換個環境再拚十年、廿年，幸政府目前有祭出相關策略，如彈性薪資、高教深耕計畫等幫部分人加薪，另科技部也提高計畫主持人的月薪，也可發揮實質補償。

清大副校長陳信文也說，大學教授年資相對較短，舉例如生科、人文社會等學者，甚有四十多歲才當助理教授，卻在年改中一體適用教師年資，任職短的情況下，淪年改最大受災戶；建議就人才爭取來看，資源太過平均恐不利，恐須重新檢討年改對教授的影響，才能避免高教人才外流。