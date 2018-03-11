修法 共諜最重判15年

2018-03-11

〔記者曾韋禎／台北報導〕共諜在台活動頻繁卻屢獲輕判，引發高度國安疑慮。新會期開始，立法院民進黨團即於司法及法制委員會排審「國家機密保護法修正草案」，草案規定若洩漏絕對機密給中國者，刑責將從最重七年有期徒刑倍增至十五年。

依國安法 共諜多獲輕判

以往共諜多依「國安法」獲輕判，例如近年備受矚目的中國解放軍退役中校鎮小江共諜案，涵蓋新竹樂山雷達站、幻象兩千性能提升計畫、飛彈部署、萬劍彈等極機密情資，鎮小江僅輕判四年；涉案的前馬防部退役少將許乃權輕判兩年十個月，刑滿後還能續領月退俸，社會譁然。

為防制共諜，立法院先在二○一五年六月三讀通過「國家情報工作法部分條文修正案」，大幅提高民間人士觸犯間諜罪之刑責；再於二○一六年十一月修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，只要官兵在服役期間違反「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」，被判處有期徒刑而未宣告緩刑者，就喪失領取退休俸之資格。

少將許乃權 續領月退俸

此外，行政院與民進黨立委也分別針對「國家機密保護法」、「國家安全法」、「刑法」提出修法，盼能全面防堵共諜。司委會定於本週三、四審查各版本的「國家機密保護法修正草案」，其中政院版明訂，涉密人員離開現職三年內出境，須受管制，各機關得視情形延長，不得縮減；藉以杜絕馬政府任內，屢見各機關自行縮短離退首長管制期之歪風。

對於洩漏經核定、未核定機密，或刺探機密，現行法並未區分洩漏對象是本國人或外國人，刑責全都一樣，且未明訂未遂犯的刑責。政院版則針對洩密給外國、中港澳，將刑責從一年至七年，增為三年至十年，若洩漏的是絕對機密，更可加重二分之一刑期，等於從最重七年倍增至十五年；洩漏未核定機密給外國、中港澳，或替外國、中港澳刺探機密之刑責，均大幅提升。同時也針對各樣態的未遂犯明訂刑責。

立委提案 全面防堵共諜

包括民進黨立委陳明文、羅致政、劉世芳、姚文智也分別提案修法，嚴管共諜。劉世芳版類似政院版，羅致政版則針對敵外勢力的間諜行為，加重二分之一刑期；姚文智版更一一針對機密等級，科以刑責，最重可判無期徒刑。

羅致政表示，現行的「國家機密保護法」沒有區分洩密給國內或國外，全混為一談，無法凸顯共諜的危害，所以有必要加以區分；修法大幅加重共諜刑責，刻不容緩。