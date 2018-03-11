中油大林廠氣爆 三人灼傷

2018-03-11

高市勞檢處罰30萬 調查原因

〔記者洪定宏、林菁樺、黃建華／綜合報導〕中油高雄大林廠昨天傍晚傳出氣爆火警意外，導致三名包商二至三度灼傷，但廠方報案只說「有狀況」，沒有通報「火警」，還自行將鄭姓及張姓男子送到小港醫院，卻因傷勢嚴重而轉送海總及高醫，其中張男燒傷面積達七十％且左股骨骨折。高雄市勞檢處長許峰源表示，已勒令第六媒組工場停工，派員調查事故原因，並開罰三十萬元。

中油發言人畢淑蒨表示， 昨日下午五時五十五分，大林煉油廠第六重組工廠發生「閃燃」，三人受傷緊急送往長庚醫院急救；六時十七分撲滅火勢，閃燃原因還在清查中，受傷三人都是承包商，其中一人燒傷面積六十％，兩人分別為四十五％及三十％。

中油大林廠則表示，煉製五組第六媒組D6352發生火警，第一時間傳出「砰」聲響，導致三人受傷，雖有氣體外洩，但已獲控制，也無火勢及其他狀況，正在調查原因。大林廠解釋，D6352是觸媒分離罐，因觸媒循環不順，停下檢修並查明原因，但昨已將觸媒卸完，包商先打開人孔去用餐，然後在工作平台整理工具，不料人孔突然發生小氣爆及火警，立刻開入氮氣後，狀況就改善。

高市消防局強調，接獲報案時間為六時十分，指廠內有人全身灼傷需要送醫，調派大林分隊前去救援，五十八歲趙姓男子二度灼傷，送往長庚醫院急救，另二人由廠方自行送醫。廠方報案者只說「有狀況」，沒說明細節及人員受傷原因，由於不是通報火警，沒有增派支援。

長庚醫院指出，趙男全身五十％燒傷，目前雖無生命危險，仍需住院治療觀察。小港醫院則表示，三十五歲鄭姓男子及五十四歲張姓男子燒傷面積分別為四十五％及七十％，意識清楚，分別轉往左營海總及高醫治療。

中油董事長戴謙二月底才因中油林園、大林廠一年以來陸續發生八件工安意外被罰款，出席環境教育講習，為中油頻出包表示歉意；未料，才過了兩個星期，大林廠再度發生工安意外。