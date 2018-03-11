EnBW總監：德國關核廠 風電補缺口

2018-03-11

〔記者張慧雯／台北報導〕為發展離岸風電，上緯與麥格理資本、德國EnBW（Energie Baden-Württemberg AG）合作。EnBW再生能源經濟事務總監Michael Pfortner日前來台表示，德國經驗顯示，核能發電缺口可以用風力發電補足；對於台灣政府致力發展風力發電，他建議：「要準備足夠的電網基礎結構。」

Michael Pfortner指出，台灣對EnBW或許很陌生，但這是德國最大、且是國有的能源供應公司，供應電力、瓦斯、水等能源相關產品及服務給德國南部約五五○萬個家庭；且EnBW百分之百持有的TransnetBW，是德國唯一擁有四座高壓電網的運維公司，過去擁有五座核電廠（目前已除役），二○二二年還有兩座核電廠將除役，供電的缺口都是透過風力發電補足；EnBW的經驗足夠讓台灣借鏡，也願意把經驗傳授給台灣團隊。

Michael Pfortner表示，EnBW擁有核電、火力發電、天然氣發電等電廠，也走過電業自由化的挑戰，在環保意識抬頭後，將傳統能源逐漸轉換再生能源，且在EnBW電網中成功併入再生能源裝置容量，以風力發電取代缺口；目前EnBW擁有兩個運營中、兩個建設中和一個開發中的離岸風電，二○一五年裝機容量為336MW、建置中的裝機容量為609MW，已取得待開發的項目規模達900MW。

電網基礎結構 須準備足夠

對於台灣正在發展風力發電，Michael Pfortner表示，EnBW想拓展國際市場，也看好台灣將是亞洲市場的樞紐，目前台灣是EnBW在歐洲以外最重要的市場，EnBW不光擁有電廠，對於輸電、配電、銷售與電廠管理維護等，從上游到下游垂直整合都有豐富經驗。他建議，台灣要發展風力發電，一定要準備足夠的電網基礎結構，才能讓風力發電做最有效的配置。