綠電憑證市場萌芽 業者嗅到媒合商機

2018-03-11

〔記者林菁樺、張慧雯／台北報導〕國內綠電憑證交易剛起步，為讓交易模式、轉移管理等機制更趨成熟，經濟部標檢局日前公告「國內再生能源憑證市場交易輔導示範計畫」，參與對象首度出現媒合機構。標檢局官員透露，已有業者嗅到媒合商機，但目前市場尚未成熟，媒合工作仍由標檢局先行輔導。

標檢局官員表示，當然希望現在就有媒合商，但國內綠電憑證交易尚在萌芽階段，若只以媒合為主要業務，公司可能無法存活，且需要大量綠電的大企業，直接與綠電供應商接觸，無須透過第三方媒合。

不過，官員透露，已有不少從事和綠能產業相關的中小型企業，嗅到未來的媒合商機，曾與標檢局接洽。官員說，以目前市況發展，第一家媒合商可能要再等等，目前仍由標檢局先協助，但媒合機構仍具發展商機。

官員說明，若一個大型案場，每年可發電八千萬度，但並未找到單一大買主，就需要媒合商協助，分售大量的綠電給中小型企業，甚至是個人戶。

另外，根據計畫內容，再生能源憑證交易價格由雙方合意訂定，標檢局建議憑證以每張一千元至二千二百元為原則，換算後每度綠電須附加一至二．二元。

官員認為，會有很多購買綠電需求，除了大企業要綠電外，中小型買主也會越來越多。根據試算，以台電表定用電的夏季電費標準，非營業用一○○一度、營業用一五○一度以上，每度電費逾六元，離岸風電目前均價二．七元，加上憑證每度一至二元的費用，仍低於六元，所以綠電沒那麼貴，因此對綠電交易發展相當樂觀。

台積電去年宣布要認購一億度綠電，將來並直接購買再生能源，以響應全球減碳行動。太陽能模組廠元晶董事長廖國榮認為，未來蓋好的太陽能電廠有多種選擇，可以把電賣給政府（台電）、也可以不賣給政府，取得綠色能源標章後，除了賣電收入，還能賣綠電憑證給科技業者，像台積電未來要把產品賣到歐盟，都會需要有綠電憑證，因此，每度電不靠政府收購，也能有不錯的收入。