經部推切換機制 加速綠電憑證交易

2018-03-11

〔記者林菁樺／台北報導〕綠電認購已正式退場，被視為綠電身分證的「再生能源憑證」已發出近兩萬張，但申請者仍以自發自用為主，導致供不應求。為加速綠電交易，經濟部修改「再生能源發展條例」，讓直供代輸與躉購制度可併行、隨時切換。

申請多自用 僅11起買賣

微軟、蘋果、Google等國際企業要求供應商使用一○○％再生能源，國內企業對再生能源憑證需求與日俱增。去年五月十九日發出首批綠電憑證，截至上月底，國內共有一萬九六二五張憑證，但只有兩賣家、十一起買賣，交易相當冷淡。

經濟部標檢局官員表示，包括台塑重工、台積電、電信三雄等，都已申請到不少憑證，但申請者以自發自用為主。此外，躉購制度容易「綁住」業者，二十年長期合約、優惠的收購價格，追求穩定收益的廠商，自然不會願意冒險離開躉購合約。

直供、轉供及躉購擬併行

官員說明，已列為本會期優先法案的「再生能源發展條例」，將是綠電憑證發展的重要關鍵，研擬讓直供、轉供及躉購制度併行，業者可視價格高低自由切換。例如，綠電供應者若與台電簽約，以每度四元賣出，一般享有二十年保證價；但若有企業（綠電買主）願意五年都出五元收購，綠電供應者可選擇賣給企業，不走躉購合約，五年過後若回到躉購制度，仍可享有四元的保證價格，極具誘因。

國家政策研究基金會助理研究員唐慧琳認為，切換機制對廠商沒有風險，確實可以鼓勵綠電憑證交易發展；但換回躉購合約時，仍是台電吸收、民眾買單，有圖利廠商之嫌。

她表示，「鼓勵再生能源很好，但要評估現實條件」，以太陽光電為例，一般需要大面積發展，但台灣地狹人稠，發展有限，不僅躉購要付出經濟代價，還會犧牲珍貴土地，政府應仔細評估發展潛力在哪裡。

對此，能源局官員解釋，躉購制度是由國家（台電）負擔，若企業願意掏錢購買，交由市場競爭，國家負擔相對就會降低，沒有不合理。

用電大戶 應買再生能源憑證

另外，為推廣再生能源利用，能源局擬修法規定用電大戶應設置再生能源相關設備、購買再生能源憑證。官員表示，用電大戶應展現企業社會責任，至於綠電應用多少比例，擬由中央訂出下限，子法將讓地方可因地制宜、彈性調整。