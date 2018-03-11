焦點評論》總統府邸遷建 才是維安治本之道

2018-03-11

記者羅添斌／特稿

總統府去年發生民間人士攜械攻擊衛哨人員事件，維安單位調整各項警衛部署，除了增配「網槍」嚇阻不肖人士攻擊，還要在總統府四周設置「景觀圍籬」，就是希望讓侵擾甚至是攻擊事件不再發生。但總統府欠缺安全縱深的問題並未因此獲得解決，也讓總統府維安工作仍處在安全威脅的隱憂之中。

總統府四周均為人車往來的道路，以維安的角度來看，並非適宜的最高權力中樞辦公處所，也欠缺足夠的安全縱深。如果一旦發生有心人士持械、攜帶爆裂物，甚至是駕車衝撞總統府，以及在軍事防衛層面的恐怖攻擊、「斬首式」攻擊，都會因外圍警戒線及維安管制線距離總統府太過接近，大幅壓縮了總統府憲兵衛哨的反應。

前總統李登輝任內，就曾規劃將總統府及總統官邸遷移到大直要塞區的相關作業，可惜這項規劃案因為各項政治因素的考量，最後並未落實，總統府也因此至今都處在安全威脅之下。

總統府正門曾發生卡車衝撞事件，後方則有民間人士攜械攻擊衛哨等情事，維安單位對此分別進行警衛部署的檢討。但總統府後方的安全縱深太淺，即便有各項維安作為的調整，仍有維安漏洞之虞；總統府後方原是國防部的博愛大樓，日夜均有憲兵駐守，與總統府憲兵隔著馬路相互守望，還可稍稍補強安全縱深不足的問題。但在國防部遷走、司法單位進駐之後，總統府後方一到入夜，簡直就是黑暗一片，不利整體維安。

總統府維安漏洞根源在於安全縱深不足，若是以發現什麼問題就改什麼的模式處理，勢將永遠處在安全隱憂的輪迴漩渦當中，在朝野多次討論是否將立法院、行政院遷至其他處所的浪頭上時，其實更應探討總統府及總統官邸的遷建計畫，才能以具體行動徹底消除總統府維安疑慮。