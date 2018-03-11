強化總統府維安 將增設「景觀圍籬」

2018-03-11

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府在去年八月十八日發生民間人士攜械砍傷衛哨憲兵事件，朝野立委要求總統府強化維安，根據總統府最新送進立法院的檢討報告，總統府除已在去年下半年進行維安精進作為、調整維安部署，未來還將在府區四周增設「景觀圍籬」，以強化府區的阻絕功能。

「不會把整個總統府包起來」

總統府官員表示，「景觀圍籬」是在固定的混凝土地樁上，以不鏽鋼鐵焊網一片片組成的圍籬，具有視線可穿透性、堅固耐用的特性，目前在各個大型公共設施、運動場上都可看到，會安裝在府區維安必要的區段上，「不會把整個總統府包起來」。

官員也表示，總統府為重要歷史建物，府區建物要增設景觀圍籬，其相關結構工程均須受「文化資產保存法」等規範。總統府相關規劃已於去年十一月邀集文化部現地會勘，並在去年十二月複審，出席當天複審會議的委員全數同意。

立法院在今年一月三十日通過一○七年度中央政府總預算案，其中一項決議是「請總統府針對現階段維安缺失，持續強化維安工作，向立法院司法及法制委員會提出具體改善計畫」，總統府已於二月二十二日將檢討報告函送立法院。

根據總統府維安檢討報告指出，去年八月十八日事件發生後，國安會當日即邀集相關單位召開檢討會，研訂近程、中程精進作為。近程精進作為包括加強巡邏密度，防杜有心人士突入；加強設施阻絕，提升安全防護效能；檢討警衛部署，增加應變處置兵力；修訂緊急應變處置程序，周延處置應變能力。

中程精進作為則是改善硬體防護設施，強化阻絕功能為目標。在具體的做法上，為防範類似案件再次發生彌補防護兵力上的間隙，減輕兵力負擔，強化阻絕功能。府方目前刻正研擬強化府區阻絕設施的建構，「未來將於府區四周增設『景觀圍籬』，並汰換府區周邊車道口鐵捲門」。

總統府並表示，在相關經費預算確定後，就會另案辦理委託規劃設計相關事宜，以有效提升整體安全防護強度。