參與WHA 民團邀陳建仁領軍

2018-03-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕以入聯為推動訴求的「台灣聯合國協進會」昨舉行會員大會，理事長蔡明憲向與會的副總統陳建仁喊話，盼今年陳建仁能率團參與世界衛生大會，替台灣在國際發聲；前副總統呂秀蓮更建議，「今年聯合國開幕日，就由陳副總統領銜去」。

陳建仁稍後致詞時則說，長久以來，台灣參與國際社會所做的貢獻，相信全世界都看得到。他並提到「台灣聯合國協進會」等社團組成宣達團，每年五月都會前往瑞士日內瓦與歐洲台僑共同發聲，向國際社會訴求讓台灣加入世衛組織，成為世衛正式會員國。

陳建仁表示，蔡總統與所有行政團隊將繼續推動各項改革，「絕對不會讓各位失望」。然而，改革將會面對很多挑戰，過程也一定會很辛苦，但只要大家堅定支持改革，做政府的後盾，政府定會勇敢面對、堅持到底。

世界衛生組織於每年五月召開世界衛生大會，去年在中國干預下，台灣未收到邀請函而無法與會。台灣聯合國協進會在過去十多年來，每年均籌組宣達團，於五月間到世衛大會外訴求台灣參與的正當性。

宣達團發言人曾琮愷表示，今年要號召青年一起參與，預計籌組百人前往日內瓦，展現台灣軟實力。曾並說，將於世衛大會期間同步舉行「台灣無國界醫院」展，說明台灣醫療成就與貢獻，促進國際對台灣醫衛實力的認識與了解。

呂秀蓮致詞時，向在場的陳建仁恭喜，表示美國日前通過台灣旅行法，以後陳副總統可以堂而皇之地去。

  • 副總統陳建仁昨日應邀出席台灣聯合國協進會第八屆第一次會員大會。（記者朱沛雄攝）

    副總統陳建仁昨日應邀出席台灣聯合國協進會第八屆第一次會員大會。（記者朱沛雄攝）

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