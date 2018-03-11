參與WHA 民團邀陳建仁領軍

2018-03-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕以入聯為推動訴求的「台灣聯合國協進會」昨舉行會員大會，理事長蔡明憲向與會的副總統陳建仁喊話，盼今年陳建仁能率團參與世界衛生大會，替台灣在國際發聲；前副總統呂秀蓮更建議，「今年聯合國開幕日，就由陳副總統領銜去」。

陳建仁稍後致詞時則說，長久以來，台灣參與國際社會所做的貢獻，相信全世界都看得到。他並提到「台灣聯合國協進會」等社團組成宣達團，每年五月都會前往瑞士日內瓦與歐洲台僑共同發聲，向國際社會訴求讓台灣加入世衛組織，成為世衛正式會員國。

陳建仁表示，蔡總統與所有行政團隊將繼續推動各項改革，「絕對不會讓各位失望」。然而，改革將會面對很多挑戰，過程也一定會很辛苦，但只要大家堅定支持改革，做政府的後盾，政府定會勇敢面對、堅持到底。

世界衛生組織於每年五月召開世界衛生大會，去年在中國干預下，台灣未收到邀請函而無法與會。台灣聯合國協進會在過去十多年來，每年均籌組宣達團，於五月間到世衛大會外訴求台灣參與的正當性。

宣達團發言人曾琮愷表示，今年要號召青年一起參與，預計籌組百人前往日內瓦，展現台灣軟實力。曾並說，將於世衛大會期間同步舉行「台灣無國界醫院」展，說明台灣醫療成就與貢獻，促進國際對台灣醫衛實力的認識與了解。

呂秀蓮致詞時，向在場的陳建仁恭喜，表示美國日前通過台灣旅行法，以後陳副總統可以堂而皇之地去。