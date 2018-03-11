中國「惠台」實為掏空 李登輝：台灣面臨迫切危機

2018-03-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕對於中國拋出所謂三十一項惠台措施，前總統李登輝昨表示，中國用讓利政策，掏空台灣人才與經濟競爭力，是台灣需要面對的迫切危機；李並說，老百姓享受民主自由的當下，若經濟體漸漸失去自主權、發展性，台灣的民主體制反而會變成中國法統復辟的溫床，情況讓人非常擔心。

憂心中國法統復辟

「台灣聯合國協進會」昨舉行會員大會，李登輝與會致詞說，現今中國在世界各地用投資收買的方式，封殺台灣國際出路，企圖將台灣問題變成中國的內政問題，阻擋外國與台灣互動往來。此外，中國也在台灣刻意栽培統派人士、黑道團體，利用他們激發統獨對立、破壞社會秩序；李登輝表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為。

李登輝呼籲，台灣務必要從虛幻的大中國思想跳脫出來，其結果就是，擁有主體性的「台灣認同」這種新典範自然浮現。在這個新的基礎上，反民主的大中國法統思想，在台灣即失去市場。

李登輝強調，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準。新時代台灣人的定義標準很明確，就是愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，就是新時代的台灣人，未來要能以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。