反制中國磁吸 我擬鬆綁法規留才

2018-03-11

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國提出「惠台三十一項措施」，行政院週一將召開跨部會會議提出對策，為避免海外台灣頂尖人才被中國的千人計畫挖走，相關部會建議政府進一步鬆綁法規，或提高對海外人才返國的補助。

政院明召開跨部會會議

各部會經盤點認為，中國的千人計畫、台灣科研成果及科研人員享有與中國同等政策、台商登陸投資高階製造業與設立研發中心享稅收優惠、台灣民眾可參加中國專業技職考試等措施，都會對台灣造成影響。

中國「千人計畫」即「海外高層次人才引進計畫」的簡稱，中國自二○○八年起，在國家重點創新專案、實驗室，以及中央企業和國有金融機構、高新技術開發區為主的各類園區等，先後引進約兩千名人才，重點支持一批關鍵技術、高新產業、新興學科的科學家和人才到中國創新創業。

相關部會已提惠台對策

包括經濟部、教育部、科技部等相關部會，都已針對上述衝擊向行政院提出對策。相關官員表示，千人計畫雖是舊措施，但為加以因應，將向行政院建議進一步鬆綁法規，或提高對海外人才返國的補助。

至於中國宣布支持台商登陸投資設立高端製造、智能製造、綠色製造等企業，並設立區域總部和研發中心，可享稅收等優惠。經濟部高層也表示，「這對台灣是有一些影響」，政府有因應對策，「我們還是要對自己有信心」。

建立國安網 管控西進風險

黨政人士指出，經盤點中國過去宣稱的惠台利多，並無完整法律規劃與實施細則，因此還要再觀察，政府可有的因應之道是，要建立國家安全網，將台商登陸中國等投資風險降到最低，並放大格局向全球攬才。政府同時也要管控西進的風險，而若台灣的法制面不夠完善，沒有充足誘因留住人才，則在法制面可再修法加強。

至於中國這次宣布台資企業可以特許經營方式參與能源、交通、水利、環保、市政公用工程等基礎建設，但因台商登陸投資鐵公路、捷運、機場、發輸配電、自來水等建設，我政府仍列「禁止類」，官員表示，中國開放的意義不大，除非台商偷跑。