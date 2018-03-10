2018-03-10

〔編譯茅毅、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕朝鮮半島危機出現峰迴路轉的變化！美國和南韓官員八日表示，美國總統川普同意在五月底前與北韓領袖金正恩會晤，洽談北韓非核化問題，若成真，川普將成為首位與北韓領袖碰面的現任美國總統，也是自一九五○年韓戰爆發以來，兩國間近七十年相互敵對關係的空前突破，南韓總統文在寅聞訊後形容，這「彷彿奇蹟」，並感謝川金二人的勇氣與智慧。

南韓總統文在寅：彷彿奇蹟

南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶率領特使團，八日在白宮向川普簡報本週稍早南韓官員拜會金正恩的經過，美國副總統彭斯、國防部長、白宮國安顧問、白宮幕僚長、國家情報首長與中情局副局長均列席。鄭義溶轉達金正恩期待儘快會晤川普，以及兩人會晤可望取得重大成果的口信。他稱金正恩「坦誠直率、很有誠意」，希望美方能採納南韓方面對金的觀察，勿錯過這次良機。

會面後鄭義溶在白宮西廂外向記者宣布，川普已決定接受金正恩之邀，在五月底前會面，鄭並讚揚川普的「領導力」與「最大施壓」行動，促成目前的進展。鄭義溶向記者說，金正恩在近日舉行的兩韓會議中表示，他將致力於無核化，暫停核試和飛彈試射；鄭義溶稱，金正恩明白美國與南韓的例行軍演必須繼續，表達渴望與川普盡快見面。川普感謝特使團的簡報，並表示他同意五月會見金正恩，以實現北韓永久無核化。

川普當晚即推文寫道，「正計劃一場會面」，此前「金正恩與南韓代表團談到無核化，不只是凍結」，「還說這段期間不會試射飛彈，正取得重大進展，但直到達成（相關）協議前，制裁仍會繼續。」

白宮資深官員則在背景簡報會中說，川普同意未來幾個月內與金正恩會面，但具體的時間和地點還待決定。川普不想以獎賞來交換北韓的會談，他期待北韓對透過南韓特使團傳遞的信息開始有所行動。這位資深官員表示，川普以長於交易著稱，而金正恩是北韓唯一可以做決定的人，所以接受金邀請是合理的。不過，這次兩人只是要見面，還談不上談判。

分析家認為，由於金掌權後從未出國，研判「川金會」可能選在兩韓邊境的板門店非軍事區舉行，而非歐洲或北京。韓聯社報導，韓戰停戰協定在板門店簽署，若五月能在此舉行美、朝峰會，板門店將從分裂轉為和平的象徵，意義重大。