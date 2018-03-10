加速修法 我拚第二輪參與

2018-03-10

〔記者黃佩君、盧冠誠／台北報導〕CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）正式簽署，經濟部貿易局表示，將爭取於下一回合參與，預估CPTPP最快明年上半年生效，目前盤點我國尚有八項法案需修法，包括農藥管理法、數位通訊傳播法等，已有半數列為本會期優先法案，有機會在CPTPP生效前全數修法，獲得加入優勢。

對於CPTPP正式簽署，元大寶華綜合經濟研究院長梁國源表示，美國是全球最大經濟體，CPTPP少了美國真的差很多，儘管如此，對台灣來講仍沒有選擇，「人家讓你參加就去」，因為我國正處在一個很困難的地位。

經濟部貿易局長楊珍妮指出，CPTPP十一國中，日本、新加坡、馬來西亞及越南均為台灣前十大貿易夥伴，去年十一國占台灣貿易總額達二十五％、占台灣對外投資達三十％，CPTPP對台灣經貿相當重要，一旦生效後，將爭取儘速加入下一回合的機會。

楊珍妮表示，CPTPP仍維持高標準的貿易規範，最終完成降稅後，除少數農產品外，工業產品幾乎零關稅，目前台灣的紡織、石化、生技、家電及電子等產品，在越南、澳洲、馬來西亞及墨西哥等國都面臨較高關稅，加入CPTPP有助於拓展市場。

此外，台灣自日本進口的關鍵零組件也將降低關稅，有助降低業者原物料成本；而CPTPP促進電子商務，也會降低台灣中小企業往新南向等跨境電商的門檻。貿易局調查，產業對加入CPTPP多持正面態度。

不過，未來可能有些產業因降稅而造成壓力，例如汽車、重電、家電等以國內市場為主的產品。貿易局表示，目前台灣工業產品平均關稅四．一％、農產品十二．八四％，部分敏感產品將爭取較長降稅期或排除，並加強輔導及運用貿易救濟機制。