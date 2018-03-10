小摩警告 美股恐大幅修正

2018-03-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普掀起貿易戰後，市場憂心將傷害經濟。摩根大通警告，貿易戰若延燒將禍及經濟成長，美股將面臨大幅修正，未來二至三年恐下跌最深達四十％。

由於市場早已消化川普對鋼鋁下重手的消息，川普正式簽署後，週五亞洲股市普遍上揚，香港、南韓、日本、台灣分別上漲一．一一％、一．○八％、○．四七％、○．三八％。

而受亮眼的二月非農新增就業數字激勵，週五美股三大指數開高，道瓊工業指數上漲逾一六○點，道瓊、史坦普五百、那斯達克指數分別漲○．六五％、○．五八％、○．六六％。

投資人擔憂各國央行升息和通膨，貿易戰的前景讓市場更加不安；摩根大通共同總裁品托（Daniel Pinto）表示，美股二至三年將面臨最深四十％的修正；摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）也說，貿易戰若延燒將禍及經濟成長，最後傷害到投資。

Capital Economics商品經濟分析師貝恩（Caroline Bain）指出，全球市場及美國主要貿易夥伴對美國課稅非常緊張，主要是擔心鋼鋁關稅將成為未來一連串關稅的第一槍，並非認為鋼鋁產業將造成全球市場的混亂。

不過，北美以外的鋼鐵生產商認為，預料鋼市能度過課稅難關。二○一七年美國進口三千六百萬噸鋼材，占全球交易量不到八％。