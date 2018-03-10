學者︰留意其他產業是否受波及

2018-03-10

若掀貿易戰 那就「代誌大條」

〔記者盧冠誠、陳梅英／台北報導〕美國將對鋼鋁課徵高額關稅，元大寶華綜合經濟研究院長梁國源指出，如果僅針對鋼鋁產品，對台灣衝擊不會太大；一旦爆發全球貿易戰爭，美國與中國又是台灣兩大出口國，那就「代誌大條了」。中研院經濟所長簡錦漢則認為，川普對中國有些政策剛開始確實有些衝動，但實際上在打貿易戰時應會理性一點。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，當各國鋼鋁產品關稅都提高情況下，台灣不會受太大影響，但要關注是否擴大至其他產業，例如汽車零組件和腳踏車，這會讓台灣受到直接影響，至於電子零組件則是間接影響。

「真正的問題是川普之後的回應！」元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉表示，未來要密切觀察這些貿易夥伴的具體回應措施與程度，以及美國是否進一步針對這些報復措施再度反制。

中華經濟研究院長吳中書也表示，川普這個動作會造成貿易對手國的不安，國際貿易最好保持暢通，假如其他貿易對手國也採取貿易報復措施，對「國際經濟絕對不利」，台灣外貿比重高，應以更前瞻態度及早因應。

吳中書指出，川普政策引起的不確定性，「有些措施應該適可而止」，否則各國互信度會下滑，川普若對既有的貿易條件又反悔，可能引發國際間報復行為，貿易制裁大戰將有可能興起。

至於對台灣的衝擊，吳中書評估，鋼鋁產品占比不高，對出口影響有限，台灣較為強項的電子資訊產品，在WTO（世貿組織）架構下還能維持自由貿易，但要留意的是國際若掀起貿易大戰，貿易閉鎖將對出口導向的台灣不利。

吳中書認為，政府應以更前瞻性態度來因應，特別是針對美國對我國長期質疑的部分，例如農業、法律規章，必須有策略的擬定發展方向，及早因應，畢竟很多措施不是現在鬆綁就能立即上路，牽涉配套措施，一旦面臨衝擊，才會有好的表現。