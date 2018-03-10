經部將與美協商 爭取豁免

2018-03-10

〔記者黃佩君、盧冠誠／台北報導〕美國總統川普正式簽署行政命令，對銷美鋼鋁課徵關稅，僅加拿大、墨西哥豁免，「對美國重要的盟邦依個案檢視」。對此，經濟部貿易局表示，該命令有排除條款，將依據美國所公布的最終措施規定要求協商，積極爭取以國家為單位的排除。

金管會︰市場機制 不用太擔心

金管會副主委鄭貞茂則表示，對於國內產業來說，由於高科技產品在全世界都是免關稅，即使發生貿易戰，只要不波及科技產品，對台灣影響不大。他說，金管會主要觀察市場流動性和交易是否異常，目前沒有明顯影響外資進出，國際事件對行情會有些影響，若台灣和國際方向一致，都是市場機制，不用太擔心。

經濟部說明，美國透露兩種排除方式，包括國家級排除及產品別排除。國家級排除部分，美決定排除加、墨，其他國家若與美國有安全關係者，也可以與美國貿易代表署（USTR）諮商，尋求替代方案；產品別排除部分，須由受直接影響的美國業者提出，基於其需求或特殊國安考量，向美國商務部提出特定產品豁免要求。

經濟部貿易局長楊珍妮表示，個別產品排除須由美國進口商發動，貿易局已與台灣業者會商，業者表示將請進口商先提出申請；業者發動的項目也會告知政府，讓官方同步爭取該項產品排除。

對於國家排除，楊珍妮表示，一定會積極爭取，將表達台灣是美國重要經貿夥伴，希望減少對台灣產業造成影響。對於美方所稱「與美有安全關係者」，她表示，美方並未透露具體資格條件，目前仍在協商。

楊珍妮並說，台灣已於八日與其他會員共同向WTO（世貿組織）表示對此案關切，後續若其他國家有動作，會再判斷是否加入，台灣從未放棄在WTO的權益。

根據貿易局資料，去年台灣鋼鐵業產值約一．一一六兆元，其中二十七％外銷，美國為我國最大鋼鐵出口市場。這次美方調查的鋼鐵產品，主要為鍍面產品（如建築業的鋼捲及馬達鋼片等）及焊接鋼管（如石油管等），去年我國銷美金額約十三億美元，占我國鋼鐵出口十三．一六％。

另外，去年台灣鋁業產值約一○二○億元，其中二十三％外銷，美國為我國第六大鋁品出口市場；這次受調查鋁品，去年共出口美國四四○○萬美元，占我國鋁品出口六．一五％。