川普簽署鋼鋁稅 還想課互惠稅

15天內生效 繼續對中國貿易全面調查
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普不顧同屬共和黨的國會議員反對，台灣時間九日清晨簽署對進口鋼、鋁分別課徵廿五％和十％關稅，將於十五天內生效；但白宮態度軟化、放棄先前「沒有例外」立場，暫不適用於加拿大和墨西哥，其他盟國也考慮豁免。川普並表示，將繼續對中國貿易措施展開全面調查，並對貿易夥伴課徵「互惠稅」，但未透露更多細節。
對此，共和黨國會眾議院議長萊恩公開表示「不敢苟同」，但歡迎加、墨暫時獲得豁免。華府官員透露，加、墨關稅豁免能否持續，取決於正在重談的北美自由貿易協定（NAFTA）進展，以及彼此間更廣泛安全對話結果。
歐盟將向WTO申訴 中國嗆反制
歐盟貿易執委馬姆斯壯昨強烈反擊，期望歐盟能免除鋼鋁關稅，若美方一意孤行，可能會與一些友邦一起行動，九十天內向WTO（世貿組織）申訴，並採反制措施。歐、日、韓、巴西、阿根廷等國都表態將尋求豁免。中國商務部貿易救濟調查局長王賀軍則說，美濫用國安例外條款、破壞WTO多邊貿易體系，將採「有力措施」。
川普在支持的鋼鋁業勞工和經濟顧問群見證下，援引罕用的貿易法「二三二條款」，基於捍衛國安，授權對進口鋼鋁課徵關稅。他形容，鋼鋁傾銷行為是「對我們國家攻擊」，堅稱在國內生產金屬對國安至關重要，「若你不想繳稅，就把工廠遷到美國」。
川普指出，「我們將展示很大彈性」，考慮對軍事盟友實施鋼鋁關稅豁免。他週四稍早說，會對美國「真正朋友」展現彈性，澳洲和「 其他國家」可能獲得豁免，但點名批評德國對美國不公平，威脅對歐洲輸美汽車提高關稅。
川普並闡述更廣泛貿易議程，包括修改貿易協定、繼續對中國貿易措施展開全面調查，隱約威脅很快將擴大懲罰中國，「無論如何，我們將削減貿易逆差」。他還矢言，將推行更廣泛的新全球關稅措施，對貿易夥伴課徵「互惠稅」，但未透露細節。