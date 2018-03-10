川金會／美朝對話贏家 文在寅民調升破七成

2018-03-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報形容，美國總統川普同意與北韓領導人金正恩見面，是南韓總統文在寅就任十個月以來的最大意外成就，也是他的勝利。民調機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）九日公布的調查顯示，文在寅在促成第三次與北韓的兩韓對話後，其執政滿意度回彈至七十％以上，為一月中旬以來最高。

文在寅現今支持率為七十一％，較上週成長七％。對他的負面觀感也減少四％，來到二十二％。多數給予正面評價的民眾表示，南韓與北韓恢復對話，以及文在寅的國安政策，是他們支持的原因。今年一月，文在寅的支持率曾跌至四個月來新低，當時南韓政府宣布禁止虛擬貨幣，並與北韓在平昌冬奧共組女子冰球聯隊。

華爾街日報指出，文在寅立場左傾，數十年來推動與平壤更多來往，主張南韓應置於「駕駛座上」處理朝鮮半島安全議題。他的交往政策去年曾受忽視，但冬奧期間金正恩釋出願與南韓交往的訊息後，他馬上抓住機會提議在兩韓非軍事區舉行會談。

英國廣播公司（ＢＢＣ）引述南韓延世大學教授魯樂漢的看法指出，今年一月，文在寅把握住金正恩演說釋出的希望，將北韓發動的魅力攻勢轉換成南韓的魅力攻勢，派出特使造訪平壤。文在寅明確知道，自己的特使必須從金正恩口中取得「非核化」的字眼，他知道自己的兩名部長與金正恩互動時看似愜意，可能不受美國及日本歡迎，但值得冒此風險。

文在寅也企圖扮演「誠實中間人」的角色，同時應付川普與金正恩。他在發言上小心用字，新年演說時，文在寅稱讚兩韓會談是川普的「重大功勞」，知道此言能取悅川普，並在言詞上令憂慮的共和黨政府安心。

二○○七年，前南韓總統盧武鉉執政期間，文在寅曾代表南韓與前北韓領袖金正日談判。朝鮮半島未來論壇分析家金杜妍認為，文在寅曾有一次失敗，他正試圖完成自己起手的工作。基本上，他遵從前兩位自由派總統的相同腳本。