川金會／憂邊緣化 安倍4月先會川普

2018-03-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國總統川普與北韓領導人金正恩預計五月會晤，中國、日本、俄國等區域大國全數給予肯定，就連對南北韓破冰謹慎以對的日本首相安倍晉三，也難得鬆口讚許北韓願朝無核化邁進。不過，安倍同時亦敲定最快四月初赴美會川普，以免日方在朝核議題上遭邊緣化。

安倍先前稱南北韓領袖峰會「為了對話而對話毫無意義」，但隨著川普八日宣布接受金正恩會談邀請後，安倍的態度也跟著丕變，對於北韓願以無核化為前提展開對話，表示高度讚賞，並重申此乃日、美、南韓三方持續合作，對北韓維持高強度施壓的成果。

然而，日方亦出現美朝會談「進展迅速」的質疑聲浪，認為平壤意在為其核武開發爭取時間。外相河野太郎直言：「（只是說的話）誰都能說。」因此，安倍強調，直至平壤當局採取具體行動，達成「全面、可查驗且不可逆」的無核化進展前，不會停止對北韓最大施壓。同時，為了確保美日「百分之百同盟」，安倍九日亦致電川普，敲定四月初訪美，屆時將商討相關議題。

分析家指出，對於美朝關係突飛猛進，日方擔心自身考量被邊緣化，尤其憂心川普在未考量日本安全威脅的情況下，與金正恩達成片面協議。日本學界認為，暫停核武發展是美朝會談最可能的結果，但這僅僅意味，北韓將無法培養可打擊美國的核攻能力，日韓仍可能遭殃。各國也關切，倘若會談失敗收場，軍事選項是否重回檯面。

美朝會談 中國角色陷尷尬

另一方面，俄羅斯外交部長拉夫羅夫及中國外交部發言人耿爽，同對美朝會談表示歡迎。耿爽指出，朝鮮半島核問題的解決，正朝正確的方向邁進，盼美朝雙方拿出政治勇氣，做出政治決斷，中方也將為此做出不懈努力。不過，隨著川普將與金正恩會面，中國的角色和作用將陷於尷尬。中國官媒環球時報對此指出，中方不應有「被邊緣化」或擔心北韓「投靠美國」的想法。

中國官媒新華社報導，習近平九日「應約」與川普通電話，習讚賞川普政治解決朝核問題的意願，希望美朝雙方儘快對話、爭取成果，並盼有關各方多釋出善意，避免做出可能影響或干擾朝鮮半島情勢走向之事，努力保持當前態勢。