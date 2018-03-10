川金會／機會？陷阱？ 川普豪賭探金虛實

2018-03-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕儘管多次隔空大打口水戰，美國總統川普和北韓領袖金正恩終於有機會在五月底前會晤，各國紛紛給予肯定。但分析家對此眾說紛紜，有人認為國際間的嚴厲制裁措施發揮作用，也有人視川普願與金正恩會面的決定就像賭博，甚至認為美、朝峰會將是金正恩的勝利；且由於川普政府人手不足，恐難藉由「川金會」的良機，說服北韓放棄核武。

利用川普虛榮心 爭製核彈時間

曾任美國前總統歐巴馬亞洲事務顧問的麥艾文表示，川普突然決定與金正恩見面乃「戰略豪賭」，沒有跡象顯示金正恩願放棄核武，且北韓一向「善於操縱他人」。麥艾文說，川普自稱是世上最擅長做交易的人，金正恩利用川普的虛榮心，以及南韓總統文在寅欲藉由對話實現兩韓和平的熱切渴望，才取得與川普會晤的機會。

川金會基本上提供金正恩與美國總統平起平坐的機會，金正恩企圖使北韓被承認為事實上的擁核國家，美、朝峰會有助於金正恩達成此一目的。麥艾文認為，川金會並不會促成北韓非核化，反而會強化北韓金氏政權的高度與正當性，讓他爭取製造更多核彈的時間，且更有效地減輕國際制裁對北韓造成的打擊。

美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院「東亞禁核擴散計畫」主任路易斯指出，金正恩邀川普會晤，可不是要交出武器，而是要展現，他對提升北韓核子及飛彈實力的投資，已迫使美國給予他平等地位。

華盛頓郵報報導，有分析家認為，這其實是金正恩的勝利，他多年來一直尋求透過與美國總統舉行峰會，證明他本人及北韓做為強權的地位，然而目前尚不清楚，面對金正恩提出的停止核試、試射彈道飛彈與討論非核化，川普準備與金正恩在談判桌上談些什麼，一度被川普視為美國駐南韓大使人選的北韓事務專家車維德推文寫道，制裁措施、雙方關係正常化、簽署和平條約都有可能。

華府智庫「新美國安全中心」主席方登也在推特上說，川金會乃一大外交博弈，「但讓我們靜觀其變，屆時是否成真」，他以川普原先宣布將對加拿大等國對美國出口的鋼材課徵重稅，卻又改變心意給予加國豁免為例，認為目前做判斷還太早。