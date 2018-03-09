副教授抗癌 掉髮變美畫

2018-03-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學時尚設計與管理系副教授謝清秀，6年前發現罹患卵巢癌，在化學治療的過程中大量掉髮，為轉移低落的情緒，她拾起自己的髮絲創作「髮畫」，美麗的作品開創美髮技藝另一扇窗，也激勵更多人體認生命的價值，去年獲得台灣癌症基金會第十屆抗癌鬥士。

謝清秀作品精雕細琢，每件平均要花上幾十個小時，經過剪、削、燙、捲、染、逆梳等技術，讓髮絲呈現不同質感與意象，從琉璃拼圖、輕土雕塑、蝶古巴特到結合蕾絲的多媒材作品，展現柔美氣息。