民進黨南市長初選出線 黃偉哲：責任很大

2018-03-09

〔記者楊淳卉、邱灝唐／綜合報導〕民進黨昨公布台南市長初選民調結果，立委黃偉哲以四十一．五八％支持度壓倒性勝出，將代表民進黨出戰下屆台南市長選舉。

攻擊慘烈 對手：應共同檢討化解

贏得初選的黃偉哲表示，雖然選舉過程「嚇出一身冷汗」，但勝出後代表重大責任，未來會釋出所有善意與誠意爭取黨內對手認同。落敗的葉宜津、李俊毅、顏純左、王定宇都認為，競選期間的相互攻擊，同志們應共同檢討化解，黨內團結才能讓市民重拾對民進黨的信賴；陳亭妃則強調，如何撫平傷痕，還得看勝選者的具體作為。

民進黨中央昨天上午公布台南市長初選民調結果，立委黃偉哲以四十一．五八％支持度勝出，其他參選人的支持度依序為，立委陳亭妃廿八．一七％、前台南市副市長顏純左六．七二％、立委王定宇五．一三％、前立委李俊毅二．一一％、立委葉宜津○．七六％。民進黨預計在三月十四日的中執會通過提名。

陳亭妃：撫平傷痕 看勝選者作為

這場激烈的黨內初選維持數個月，過程廝殺慘烈，多位參選人互控抹黑，向黨中央檢舉。民進黨主席、總統蔡英文二月底於中執會曾重話表示，黨內初選不得互相攻訐，不得傷害黨的形象。前市長、行政院長賴清德過年回台南時也公開喊話，要求所有參選人要進行君子之爭。

從網路上的社群到市區各大路口的看板，這場初選也全面滲入台南市民的日常生活，民調前幾天，各陣營就不斷叮嚀選民「聽完民調才能掛」或「唯一支持某某某」，民調當天更是強烈放送要求支持者一定要待在家裡等電話「守護台南」。一切緊張氛圍終於在昨天早上民調結果揭曉後散去。

對於有少數媒體及名嘴私自發布所謂民調數據，外界懷疑結果提早外洩，民進黨發言人鄭運鵬表示，黨中央在第一時間已發聲明駁斥，避免不實傳言影響初選之公平性。民調在前晚九點卅分順利執行完畢，民調資料在各參選人代表簽名確認後彌封保存，並於昨日上午十一點卅分在各參選人代表見證下開封，過程完全公正透明，並無提早外洩之虞。