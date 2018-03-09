友達彭双浪：台灣人才 政府推中國拉

2018-03-09

〔記者陳梅英／台北報導〕針對中國國台辦前陣子敲鑼打鼓推出所謂的三十一項惠台措施，國內面板大廠友達董事長彭双浪坦言，對於有心去中國創業的人，「惠台」確有著吸引力，加上中國給予的準國民待遇，在兩岸交流如此頻繁下，已增加國內人才流動不確定性；他感嘆的說，很可惜的是，過去台灣有許多留才工具被廢掉、卻被中國學走，還更精益求精；台灣人才的出走，不光中國的「拉力」，政府政策造成的「推力」，也是原因之一。

許多留才工具被廢掉 中國全學走

彭双浪指出，過去幾年中國因發展面板產業對台灣大量挖角，近兩年對象鎖定半導體，他認為這不完全是中國的諸多惠台政策造成，而是台灣二十年前的許多留才工具，比如員工分紅配股制度，在員工分紅費用化後全都沒有了，緩課也是去年產創修正條例才又納入，但還是要按照市價課稅（過去員工分紅是按面額課稅）。

他說，相較之下，中國把台灣先前這套員工獎酬制度全學走了，還搭配更多優惠措施，「一個是推力、一個是拉力」，這些中階技術人才就這樣流失了；加上台灣所得稅法對科技業高所得者不利，還要課二％補充保費，不時聽到有某名人移民新加坡，那是因「別人在減稅，我們在增稅」，於是高階人才也留不住。

中國惠台 增加人才流動不確定性

這次中國提出惠台三十一項政策，他認為對於許多往來中國做生意台商來說，中國給予準國民待遇的確可帶來很多便利，例如過去在中國只能臨櫃買高鐵票，現在台胞證就可直接網路訂票，去自動售票機取票；在兩岸交流如此頻繁，且台灣常駐中國的人口不少，這都會讓人才流動有更多不確定性。

他說，為了留才，友達除透過獎金與分紅實質照顧員工基本需求外，也提供員工人文關懷及心靈成長機會，去年友達更送了四百位研發主管去國光劇團參加半天研習課，可說是費盡心思。

彭双浪說，友達送員工去上課有五大目的，除希望員工感受到國光的演員對基本功要求外，一場戲能否成功更需要緊密的團隊合作，也培養員工的美學，因為台灣獨特美學就在廟宇與傳統戲曲裡；國光每場戲開演前都要拜祖師爺，更象徵飲水思源，也希望員工能學習國光劇團的創新，看一個傳統產業如何在表演方式、吸引客層上努力創新。