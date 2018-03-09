殺人致死 無期限追訴

2018-03-09

〔記者李欣芳、吳政峰／台北報導〕行政院會昨天拍板通過刑法修正草案，其中最受矚目的是刑法八十條的追訴權，把「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者」的追訴時效取消，意即犯下害死重罪者，未來不可能因逃過追訴期而難以訴究，凶手只要在有生之年被抓到，都要接受法律制裁。法務部長邱太三說，劉邦友血案、彭婉如命案等都將適用新法，可無限期追訴。

劉邦友、彭婉如等案 適用新法

草案共修正廿六條條文，行政院長賴清德表示，這次修法都是強力回應社會的期待；修正案近將函請司法院會銜，最快本月底送交立法院審查。法界人士與社會大眾普遍肯定這次的修正內容。

邱太三指出，二○○六年刑法修正時，把追訴期從廿年延長到卅年，所以二○○六年發生的案件，追訴期還沒到，比較有爭議的是二○○六年之前適用舊法廿年，不過一九九六年的劉邦友命案及彭婉如命案雖是依舊法，但加上「依法停止偵查時間」就有四分之一的緩衝期限，所以追訴期是廿五年，追訴期未期滿就適用未來新的法律。

本次除增加「害死條款（彭婉如、劉邦友條款）」，外界也關注林宅血案、陳文成命案是否適用新規定？法務部表示不便探詢個案，指出該兩案發生在二○○六年修法前，但只要檢察官持續偵辦，便不計入追訴期，如果至今仍在偵辦、追訴期累計未達廿年時，仍適用新法。

因受虐殺害直系血親 刑度放寬

這次修法也放寬因受虐而殺害直系血親的刑度，邱太三說，家庭問題很複雜，可能是受虐或不得已因素殺害直系血親尊親屬，或者有「情節輕微顯可憫恕」而得免除其刑的除外規定，因有人認為殺害直系血親判死與無期徒刑的量刑太重，因此修改為「死刑、無期徒刑及十年以上有期徒刑，再加重其刑至二分之一」。

至於社會關切的凌虐幼童部分，目前刑法只處七年以下徒刑，若導致幼童死亡，則依傷害致死處罰，這次修法新增凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，致死可處十年以上有期徒刑或無期徒刑，致重傷處五到十二年。

草案也規定，配合近年社會經濟情況，將罰金刑罰大幅提高，五年以下有期徒刑的罰金刑，最高可罰五十萬元。