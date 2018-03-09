民進黨嘉縣長初選紛爭未了》張明達嗆告 翁章梁：禁得起檢視

2018-03-09

〔記者曾迺強、蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長初選民調結果，由前農委會副主委翁章梁勝出，但對手嘉義縣議長張明達質疑翁陣營以語音電話干擾民調進行，要求黨中央在查明前不得提名。張明達昨天更揚言提告翁章梁誹謗及違反選罷法，翁回應，競選團隊問心無愧，尊重司法調查結果，絕對禁得起全民與神明的檢視。

翁章梁表示，團隊也在蒐集資料，向黨中央檢舉對手陣營干擾民調等作為，要求黨中央徹查。但翁也說，初選只是先選出代表民進黨的人選，勿因過度競爭而失焦，重點是年底選舉，當務之急是團結合作，為嘉義共同打拚、努力。

互控對方干擾民調

張明達昨起在全縣舉辦十八場「感恩說明會」，昨晚首場番路鄉晚會更請來半天岩紫雲寺開基大媽坐鎮。現場有支持者大喊「選到底」，張則說當務之急是要澄清競選團隊的清白，「將來選議長、縣長，甚至是立委，都還要聽取鄉親意見」。

張明達表示，這次黨內初選電話民調的結果，多數鄉親認為是「博歹賭」，他個人也是滿腹委屈，初選以來，飽受流言惡意中傷、抹黑、抹藍，還被影射賄選，最後階段還有抹黑的布條，對他都不公平。

張明達強調，他不是輸不起的人。隨後他在神明及一千多名支持者前發重誓「如有電話干擾的舉動，絕子絕孫」，希望對手翁章梁及立委陳明文、蔡易餘也能比照發誓自清。

張也說，民調進行當晚，總部人員已陪同接到干擾民調電話的鄉親，到警局報案，也呼籲中央黨部要調查清楚，不能不了了之，一定要找出幕後操弄初選的黑手。

對此，蔡易餘則是呼籲黨中央公開雙方討論民調過程的錄音及錄影，以還原事實。