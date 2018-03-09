黃偉哲勝出 名嘴妹盼勿忘約定

2018-03-09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委黃偉哲昨在黨內台南市長初選出線，胞妹黃智賢在臉書貼文恭賀，叮嚀「不忘初衷與理想，堅持光明磊落」，並表示兩人主張、立場雖不同，盼兄莫忘卅年前從政時兩人的「三個約定」：「不要貪污、不要講仇恨的話、不要讓祖先蒙羞」。

黃偉哲昨贏得黨內台南市長初選，政治立場明顯與他不同，經常砲轟蔡英文政府的黃智賢在臉書貼文「恭喜哥哥， 莫忘人民 ！」並期盼哥哥「不忘初衷與理想，堅持光明磊落。希望你始終謙卑，感念人民的疼惜與付託。」