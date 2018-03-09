大贏對手 黃偉哲：嚇出一身冷汗

2018-03-09

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、蔡文居／綜合報導〕民進黨昨天公布台南市長初選民調，立委黃偉哲取得勝利，雖與民調第二名的陳亭妃有超過十個百分點的差距，黃偉哲昨天在立法院受訪仍指出，他的手心都是汗，「嚇出一身冷汗」。

被問到是否預期會大贏？黃偉哲說，贏一點是責任重大，贏得多是重大責任，沒有什麼差別，但一路走來確實沒想到有這樣大的差距。

黃偉哲說，初選過程會有兄弟鬩牆，但最後會知道大家是手足兄弟，未來會釋出最大善意與其他對手整合，他也感謝行政院長賴清德提醒與勉勵，以及高雄市長陳菊溫暖的關切。

陳亭妃質疑媒體先一步公布民調

民調位居第二的立委陳亭妃在初選結果揭曉後，於立法院召開記者會表示，她在這段時間，堅持不抹黑不攻擊的決定或許是錯誤的，但起碼對得起自己良心。她也希望黨中央可以說明，為何還沒公布民調時，就已經有媒體揭露結果。

被問到是否會進入黃偉哲團隊輔選？陳亭妃說，她愛這塊土地，只要可以為這塊土地努力的角色，她都不會排斥，不過之前與黃偉哲前主任的官司也會繼續。

對於陳亭妃的支持度與黃偉哲有十三個百分點的差距，許多陳的支持者都難以置信。力挺陳亭妃的南市副議長郭信良在臉書貼文說，「連老天爺都哭了！」安南區一名支持陳亭妃的里長也表示，民調的差距超乎預期，沒想到輸這麼多，實在讓人難以相信，但又無可奈何。

前台南市副市長顏純左拿到第三名，外界傳聞他可能會爭取兩年後的立委選舉。顏純左表示，目前沒想這麼多，尤其是初選非常累，現在只想要好好休息；他也感謝賴清德過去提拔他擔任六年的副市長。

立委王定宇除恭賀黃偉哲出線，也呼籲黨內團結，讓市民重拾對民進黨的信賴，他會支持民進黨中央的提名決定。

前民進黨中央副秘書長李俊毅則說，接受初選結果，並呼籲支持者團結，讓民進黨在台南能永續執政。

民調墊底的立委葉宜津則大方祝福黃偉哲，並表示當然會支持民進黨提名的市長候選人。