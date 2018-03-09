接棒賴神 黃偉哲挑戰才開始

2018-03-09

如何整合黨內同志 在年底贏得漂亮 考驗政治智慧

記者邱灝唐／特稿

民進黨台南市長初選落幕，立委黃偉哲以四十一．五八％支持度勝出，他昨日在結果出爐時，於歡呼聲中擁抱太太劉育菁，感謝初選期間的辛勞。只是出線之後如何整合黨內各參選人來面對國民黨競爭，甚至在前台南市長、行政院長賴清德的光環下走出自己的路，都成為接下來的挑戰。

今年五十五歲，出生於台南七股的黃偉哲，擁有美國耶魯大學、哈佛大學雙碩士學位，歷任四屆立委。最早的政治啟蒙來自長期支持黨外運動的父親黃輝鍠，儘管出身自醫師家庭，但並未度過富有的少年時期，黃偉哲曾在與媒體餐敘時透露，國中時為了籌零用錢，打工賣電湯匙，拿著電湯匙一戶一戶敲門，「卻看著門在眼前砰一聲甩上。」這段經歷也養成他節儉惜物的個性。

出身醫師家庭 擁耶魯、哈佛雙碩士

台南市議員、黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉也說，經過這段期間的相處，黃偉哲是一個很「真」的人，檯面上與私底下的樣子完全相同，不會像其他政治人物一樣惺惺作態；而黃與太太的相處完全沒有老夫老妻的樣貌，更像是害羞的年輕情侶。

儘管黃偉哲這次可說是壓倒性勝出，但團隊發言人郭國文直言挑戰才要開始。由於這場初選後期，黃偉哲與陳亭妃兩強爭霸，外界更視為新潮流與正國會的正面對決，雙方在農曆春節前後數度交鋒，激烈程度「刀刀斷骨」，而最大對手國民黨反而正在整合在野陣營，將競選能量最大化，因此如何整合黨內同志接戰年底大選，進而贏得漂亮，在在考驗其政治智慧。

黃陣營在初選中也喊出「信賴選哲」，並藉由賴清德部分昔日競選團隊及子弟兵站台拉抬聲勢，儘管成功壓倒群雄，但「賴神」光環也扎實地束在頭上，未來若是登上市長大位，如何維持市民滿意度將是一大考驗，甚至擺脫「賴神接班人」成功走出自己的路，都是黃偉哲即將面臨的挑戰。