葉菜批發漲5成 農會歸功耕鋤奏效

2018-03-09

〔記者詹士弘／雲林報導〕台北市果菜市場連續放三天假，昨天重新開市，二崙鄉農會蔬菜出貨減量，共同運銷到台北第一、第二市場的蔬菜總量減少約兩成，剩下一百噸；葉菜類批發均價因而上漲，漲幅約五成，每公斤由八元反彈至十一、二元。

二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，為穩定蔬菜價格，針對採收不敷成本的蔬菜進行耕鋤，這兩天已耕鋤七公頃蔬菜，菜農每公頃可領七．五萬元補助費，也鼓勵菜農採「滾筒式出貨」，蔬菜收成後預冷再收入冰庫，分二、三天出貨，成功降低首日的出貨量。

每公斤12元僅打平成本

吳曜宇指出，北農春節後第一次三天連休，重新開市的第一天，二崙運銷到台北市的蔬菜量達一百六十噸，第二次三天連休，採取蔬菜減量措施，出貨降至一百噸，比第二次連續休假前的一百廿噸低，估計蔬菜出貨量一週後恢復到正常的七、八十噸，價格也會回穩。

吳曜宇強調，葉菜類生產成本加上管銷費用每公斤約十二元，蔬菜每公斤批發價雖回升到約十二元，只是讓農民不賠錢而已，每公斤需十七、十八元才有合理利潤。

菜價回穩 菜農仍氣憤難平

北農重新開市，雖然菜價回穩，但雲林農民依舊氣憤難平。蘇姓菜農表示，台北市果菜市場連續休假根本是亂搞，哪有人過完年還休這麼多天？「米、菜停送一週給台北，試試看會怎麼樣？」蘇姓菜農此次自主耕鋤約半分地菜園，未申請政府補助，對於菜價，他苦笑搖頭說：「再看看」。