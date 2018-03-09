學者：休市決策應邀農團代表 儘量分散

2018-03-09

〔記者黃以敬／台北報導〕台北果菜批發市場連續休市價崩，引發爭議。曾任消基會秘書長的台大農經系教授雷立芬指出，決定連休的北市府市場處及台北農產運銷公司都須負責，作為主管機關的北市府及身為股東的農委會不能互相推責、只見口水，北農還出現董事長與總經理不合場面，這些對農民及消費者根本無益。休市決策不周、休市配套溝通及準備不足、面對問題危機處理不好都須檢討改善。

台北果菜市場涉及採購的承銷端業者及供貨的農產業者，承銷端人員當然想多休假，農民怕果菜囤積損害而不希望連休也是必然，雷立芬建議，未來休假最好分散，休市決策則最好有更多農民團體代表參與，可在總休假日維持或增加的前提下，把休假日分散，儘量避免連休多日，因為供貨累積越多就會造成價格波動越大。

對於北市市場處強調休假決定採「共識決」，雷立芬也認為，有些決策不是人多、聲音大就一定好，休假前，應做好供貨農民溝通及預警，協助蔬菜供貨多元去化，這次北農顯然事前沒做好這點，董事長及總經理都須檢討。而跨縣市的產地供貨，農委會應提前介入協調，卻未及早發現問題因應，各方都須改進。

雷立芬指出，北農公司結構很特別，依據農產品批發管理辦法是屬於縣市政府管轄，而其本身是法人公司，但其中股權有北市、農委會，還有生產者及供應者，這次連休還可看到，北農反對連休、市場營運又得配合北市市場處的「共識」決策，一旦意見相左，很可能會運作不良，未來北農與北市、市場處的權責有必要釐清，甚至農委會如何協助調節批發市場正常運作，也需要定位更清楚。