菜「假」爭議 林聰賢：北市府、農委會都有責／北農連休後開市 首日交易均價19.9元 守住農委會18元底線

〔記者吳欣恬、蕭婷方／綜合報導〕台北農產運銷公司天公生連休三天，加上氣候影響，使得二月廿七日蔬菜到貨量暴增，價格下滑。本週一至週三因元宵節再度連休三日，經農委會、北農、北市府等緊急啟動各項應變措施，昨天開市，整體蔬菜交易均價每公斤十九．九元，守住農委會事前設定十八元以上目標。
昨為元宵休市三天後開市首日，前天下午開始陸續有產地貨車駛入批發市場等待理貨、拍賣，農產公司所有員工均停休戒備，最後一批蔬菜在早上九點四十五分順利拍出。
據農產公司統計，昨到貨量為二三七六公噸，每公斤均價為十九．九元，守住農委會每公斤十八元均價，較休市前小漲七．九％。
台北農產運銷公司總經理吳音寧昨與北市市場處長許玄謀、農糧署副署長蘇茂祥召開記者會，吳音寧強調，北農為全台最大的拍賣市場，要讓蔬果交易有秩序並提供合理價格，八日交易「有達到預期的狀況」。
許玄謀感謝農友辛勞與農糧署調度貨源的努力，也以北農指導單位身分呼籲北農，接下來連續幾天溫度下降，產地生產狀況與到貨量要掌握好，「總經理要特別注意」。農糧署副署長蘇茂祥則為蔬果價格保證，後續蔬果量、價都可以充分穩定。
昨日北農到貨交易量二三七六公噸、整體蔬菜交易均價每公斤十九．九元，交易價格比休假前漲了八．一％，創下近五年北農元宵休市後，開市首日平均交易價最大漲幅。
北農交易量不到20％ 卻影響全國菜價
甫自日本返國的農委會主委林聰賢，昨天首度對外談論北農的爭議。林聰賢坦言，這次北農連休影響菜價，農委會有疏忽，沒注意到北農多了三天連休，且集中在農曆春節後，農委會也忽略了極端氣候的影響，未預警農曆春節前低溫造成供應量暴增。未來各地拍賣市場有異常休市的情況下，可進行滾動調節。
林聰賢強調，北農休假雖非農委會統籌，但農糧署負責產地的生產管理，應知道現在田裡種什麼，當地方拍賣市場連休多日時，預估可能影響並儘早協調，包括雲林縣等蔬菜主要產地的地方政府也應主動調節。
林聰賢另提及，台北農產運銷公司雖是國內最大的消費市場，但一天蔬菜交易量只佔全國十六至十八％，水果更不到十％，但產地的定價都參考北農的價格，不到廿％的價格要去決定其他近八十％的菜價，這是有問題的。農糧署正另外研議如何改善農產品定價制度。
林聰賢說，農委會在北農的股份和官股代表數都跟北市府相同，意謂雙方要負共同責任，北農的運作都尊重董事會。林聰賢強調，只要能達到產銷調節功能，農委會都同意。
提醒吳音寧 對外溝通應加強
林聰賢說，吳音寧過去在地方務農，也有生產合作社和生產輔導等經驗，這是農委會當時同意由她出任總經理的原因。對吳音寧這段時間的表現，各方自有評價，但他要提醒吳，「對外溝通應加強」。