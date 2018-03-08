132年…最古老瓶中信 現身澳洲

2018-03-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕一個1886年6月12日由德國「寶拉號」（Paula）三桅帆船在澳洲西部外海投入大海的瓶中信，1月21日被人在西澳伯斯以北180公里的韋奇島（Wedge Island）偏僻海灘拾獲，經過證實為現今所發現最古老的瓶中信，有132年之久。之前金氏世界紀錄最古老瓶中信是108年。

發現這個瓶中信的澳洲伯斯伊曼夫婦說，當天他們車子卡在沙灘上，就決定下來走走，因而發現一個老舊的杜松子酒瓶，裡頭有個小紙卷，原本以為是捲菸，拿回家放在爐上烘乾才發現是張紙條，上面有印刷德文表格以及很淡的手寫德文字跡，註記日期為1886年6月12日以及船名「寶拉」。伊曼夫婦將它交給西澳博物館，助理館長、海洋考古學家安德森（Ross Anderson）說，經諮詢德國、荷蘭專家，比對在德國找到的寶拉號原版氣象日誌資料和字跡，證實這個瓶中信的真實性。他說，這個瓶中信可能被拋入海不到12個月就被沖上岸，但是埋在沙中一直未被發現。

這個瓶中信是德國海軍天文台調查全球洋流所作的實驗一部分。這項實驗從1864到1993年間拋出了數以千計的瓶中信，紙條記有拋出日期、座標、船名、母港和航行路線，背面寫著要發現瓶中信者寫下發現日期、地點，並且歸還給位於漢堡的德國海軍天文台或者最近的德國領事館。