高市長初選勝出 陳其邁：責任的託付

2018-03-08

強調團結全黨 成就高雄

〔記者葛祐豪、王榮祥、楊淳卉／綜合報導〕民進黨高雄市長初選結果昨天出爐，立委陳其邁以三十五．九％的支持度勝出，將代表民進黨出戰下屆高雄市長選舉。陳其邁強調，「團結成就高雄」，要成就高雄必須團結全黨、團結所有市民，初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。

民進黨預計在三月十四日的中執會通過提名，完成初選程序。

民進黨高雄市長黨內初選原有五人登記競爭，因現任市長陳菊出版新書揭露政壇秘辛，得罪其他派系，意外迫使嫡系立委劉世芳退選，初選成為四強爭霸，包括立委陳其邁、管碧玲、趙天麟、林岱樺等。

民進黨中央昨天公布的民調結果，分別是陳其邁三十五．九％、趙天麟十四．四五％、林岱樺十一．二二％、管碧玲五．三五％。陳其邁以超過二十％的差距擊敗對手，贏得提名。

陳菊：團結合作向前行

對於初選過程中的激烈攻防，人在日本的陳菊，除恭賀黨內民主機制順利完成，也期盼無論結果是否如大家所預期，未來都要團結合作向前行、全力輔選。陳菊說，競選期間，候選人之間競爭在所難免，但呼籲所有黨內同志尊重黨內民主機制及理念價值，初選後回歸團結。

陳其邁除感謝陳菊讓高雄變成綠色執政品質保證的典範，也欽佩劉世芳展現了謙讓的政治家氣度與胸襟，同時推崇三位初選對手管碧玲、林岱樺、趙天麟的互相砥礪與集思廣益，都是為了讓高雄更好，也充分體現了民進黨支持者與高雄市民的期待，展現民主風度。

民調墊底 管碧玲：虛心檢討

管碧玲則表示，初選過程中承受很多，但她堅持包容、無怨無悔，為高雄必須團結，會全力輔選陳其邁。

至於黨內初選民調與其他立委有相當落差，管碧玲分析原因認為，包括派系恩怨、棄保效應、初選時間過久、資源不足等，但最主要原因還是自己努力不夠，會虛心檢討、繼續打拚。

3初選對手：全力輔選

林岱樺形容初選結束是大選團結向前的逗點，會全力輔選陳其邁，她倡議的城鄉平衡，希望未來市政能實質重視。

趙天麟則表示已致電向陳其邁道賀，祝福陳在年底高票當選。他會在不同位置用同樣心意，一起為大高雄進步付出努力。

已退選的劉世芳則恭喜陳其邁，相信高雄市民會支持陳其邁延續陳菊執政十二年的亮麗成績，她也會全力支持。

民進黨已分別完成嘉義縣長、高雄市長黨內初選民調，台南市則在昨晚進行電話民調，結果今天就將揭曉。