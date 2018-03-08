菜賤傷農 北市府、農委會還在吵

2018-03-08

北農總經理吳音寧 神隱多日現身

〔記者沈佩瑤、蕭婷方、陳冠備、郭安家／綜合報導〕台北市果菜市場在短短廿天內累積休市十一天，造成年後蔬菜運銷失衡、囤貨過剩、拍賣價崩跌，連日來農委會與北市府隔空開戰，但北農總經理吳音寧卻神隱，北市府昨下午大動作召開記者會砲打農委會和吳音寧，吳音寧仍持續缺席，不過昨晚農委會到第一果菜批發市場聽取北農簡報，吳音寧則首度現身。她指出，當務之急是休市三天後，今開市讓產地蔬果順暢地到達消費者手中。

農委會日前把矛頭指向北市府，強調休市是市場處決定，與北農無關，不僅引發柯文哲回嗆，「不然總經理我自己派、我自己負責」，北農董事長、副市長陳景峻昨更大動作召開記者會，嗆蔬果爆量責任要由北農與農委會來扛； 陳景峻也酸農委會，「中央與地方是夥伴關係，大家要坐下來一起討論商量，要有配套措施，不是所有事情農委會都沒責任」，更批評未現身記者會的吳音寧，遇事應勇於負責，而非閃躲。

吳音寧則回應說，從二月二十七日就一直和北農團隊在做準備，過程中也不斷向北市府、農委會報告掌握情形，並反駁台北市市場處，指去年七月六日會議時北農就反對天公生後休市三天。現場媒體詢問吳音寧會否請辭？她則三度強調「我是董事會聘任的總經理」，沒有正面回應。

農委會：不會再排連休3日

農委會副主委陳吉仲表示，農委會有責任調配各地果菜供應量，有關台北果菜批發市場休市問題的釐清，預計下星期會公開對外說明。往後農產品批發市場休市日除農曆春節外，不會再有連休三日的安排。