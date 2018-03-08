台幣升、大廠歲修 1月景氣亮黃藍燈

2018-03-08

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會昨發布一月景氣燈號續亮代表轉向的「黃藍燈」，綜合分數減兩分，且同時指標下滑。對於景氣是否生變？國發會經發處長吳明蕙指出，主要受到匯率、大廠歲修等短期因素影響，加上基期較高所致；由於領先指標等表現仍良好，且全球經濟持續往上，對未來景氣仍可樂觀看待。

景氣燈號由九項指標構成，一月有兩項指標下滑，分別是海關出口值由綠燈轉藍燈，減兩分；工業生產指數從黃藍燈轉藍燈，減一分；但機械及電機設備進口值由黃藍燈轉綠燈，增一分；因此，綜合判斷分數從二十二分降至二十分，為近八個月來新低。

另外，同時指標從上升轉為下滑，領先指標仍維持上揚，但累計八個月僅漲一．二一％。

吳明蕙指出，海關出口值驟降，主要受到匯率影響，一月台幣升值七．八％，出口採美元計價仍有兩位數成長，但按台幣計價並調整季節因素後，轉為負成長，燈號掉到藍燈；至於工業生產指數則是受到基期與化學材料、金屬大廠歲修影響；同時指標構成項目與燈號雷同，而且也因大廠歲修導致用電量下滑，使得整條數列下滑。

「匯率、基期及大廠歲修應是短期因素。」吳明蕙表示，由於領先指標仍上揚，國內外機構也上調台灣今年經濟成長率，加上採購經理人指數（ＰＭＩ）持續在五十以上、呈擴張情況，對未來景氣仍可樂觀看待。