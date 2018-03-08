康寧對台有信心 擴建技術中心

2018-03-08

投入研發金額達10億元

〔記者林菁樺／台北報導〕全球顯示玻璃領導廠商美商康寧公司昨宣布擴大在台灣研發投資，擴建已成立七年的康寧亞洲玻璃技術中心，總計在台灣各項研發總金額達十億台幣。

台灣康寧總經理曾崇凱強調，康寧在台灣各地有「ＲＤＭＥＳ」五大面向服務，包括新竹工研院的康寧研究中心（Research Center）、台北發展中心（Development Center）、中科與南科兩座玻璃基板生產工廠（Manufacture），還有工程（Engineering）及銷售中心（Sales Office），期望替未來台灣產業升級，帶來更大價值。

康寧亞洲玻璃技術中心總監汪憶春說，這次擴建計畫大幅增加五成空間，其中有八成五是做為實驗室空間；這是康寧研發總部在美國以外，唯一設立的應用技術中心；康寧玻璃科技集團總裁James P. Clappin也表示，這次擴建是為了實現康寧持續投資台灣的承諾。

經濟部長沈榮津指出，康寧是ＬＣＤ玻璃基板全球市佔率最大的公司，感謝康寧願意擴大在台灣投資，這對台灣的面板產業健全發展深具意義；他透露，二十年前還是小組長時，力推兩兆雙星產業計畫就與康寧接洽，當時以租稅優惠獎勵，希望康寧這種大咖的玻璃熔爐一定要在台灣設立。