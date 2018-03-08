「高階經理人採責任制」勞部將研議

2018-03-08

〔記者陳梅英、李雅雯／台北報導〕對於美國商會反映勞動政策缺乏彈性，希望薪資達一定水準的高階經理人採責任制，國發會表示，將邀集外國商會、工商團體及相關部會研商後，再向勞動部提案；勞動部長許銘春則表示會再研議，正視問題不迴避。

年薪當標準太籠統 需更細緻討論

勞動部官員表示，目前勞基法第八十四條之一（責任制），仍有高階管理階層納入適用，但以「年薪」做為適用責任制標準仍太籠統，需要更細緻的討論；就算符合第八十四條之一公告的三類型工作者，仍須視其業別再作審議，美國商會應循現有管道提出申請、共同討論。

美國商會昨發布報告指出，台灣在勞動政策彈性、穩定能源供應、政策諮詢溝通仍有進步空間。對此，國發會做出三點回應，首先，「外國專業人才延攬及僱用法」已於二月八日施行，勞基法也在兼顧「保障勞工權益」與「賦予企業經營彈性」的前提下適度修正。

其次，為確保國內供電穩定，政府將加速擴大再生能源，努力降低發電及燃料系統的風險，改善輸變電設施過度集中、韌性不足、設備老舊等問題，務求穩定供電。

至於政策諮詢及溝通問題，國發會每年均代表政府接受美、歐、日等在台外國商會白皮書，已建立良好政策溝通機制，並加速法規改革，致力建構一個法規國際調和的經商環境。

此外，勞動部長許銘春昨談到基本工資議題時表示，雖然最低工資法尚未立法，但基本工資審議委員會照常運作，基本工資該調高就調高，一定會做到勞工應有保障；至於最低工資法牽涉很廣，勞方、資方和學界意見分歧，因立法需要周延，還要充分討論。

勞基法新制三月起上路，勞動部接獲最多詢問是「加班時數換補休時數」，問題多是「雇主能否不答應補休」。勞動部強調，加班換補休的發動權在勞工，再由勞資雙方協商，若雇主不同意，將由雇主發給加班費；對於新制疑義，勞動部昨已在官網條列問答。