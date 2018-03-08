美商會讚台灣 亞洲最宜居住地

2018-03-08

治安好、醫療體系健全、

大眾運輸便利、對外人友善

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北美國商會「二○一八商業景氣調查」指出，「台灣是亞洲最宜居之地，需要時間才能體會它的好」，過去一年政府對美商白皮書建議也有不少進展，但會員們還是很擔心缺電及政策不當造成的衝擊。美商指出，包括中國政治壓力、美國外交政策變數、全球貿易局勢不穩定，都使台灣面對更大挑戰，更需要決策者勇於作為。

報告引述一位美商高階主管說法：「在世界地圖上，台灣不太起眼，很多外人也對它陌生。初來寶島的人，對台灣的印象可能遠不及新加坡或香港。不過，只要待久一點，大家就能體會它的好，在亞洲沒有其他地方比台灣更適合居住。」

美國商會會長章錦華指出，會員認為台灣宜居的主要原因，包括治安好、醫療體系健全、大眾運輸便利、社會穩定、對外人友善。他說，「三十七％受訪會員在台灣營運超過三十年，超過二十年的則有六十四％」，美商把台灣當成自己的家，在此長期發展，當然也希望看到台灣的競爭力愈來愈強。

不過，他坦言，政府治理在很多方面迫切需要轉型，包括法規制定的過程、能源政策及勞動環境等，人才的訓練也要再加強；一位美商會員主管就指出，人才是台灣最大的資產之一，「這裡有很多充滿創意又有國際觀的年輕人，可惜都因高薪或職涯發展而出走」，留在台灣的，都對本地很有使命感，也很優秀，唯一可惜的是，當他們要在跨國環境中表達想法時，可能比不上一個在矽谷住了十五年的台灣人。

對於能源政策，美商認同「非核家園」，但擔心政府沒有提供足夠的誘因和支持，讓民間積極去投資替代能源，因此再生能源能否變成可靠的商業模式，也讓美商懷疑。

法規制定悖離國際作法 拖累經濟

法規制定方面，美商指出，政府的制度面通常是拖累經濟進步的因素之一，趕不上知識經濟的腳步，也悖離國際作法；例如，法令制定的意見徵詢及公告期，制度上是改進了，有六十天的時間，但多數美商認為實際執行上仍然不足。