台南市長選戰 高思博要選 促月底完成泛藍整合

2018-03-08

〔記者施曉光、邱灝唐／台北報導〕國民黨前立委高思博昨在台北向媒體表示，他將積極準備參選台南市長，呼籲國民黨中央於三月底前完成協調提名，並將已宣布參選的無黨籍前南市警局長陳子敬納入協調，一階段完成泛藍整合。

陳子敬納入協調

高思博昨也在台南市多個重要路口立起「思博不賴」的看板，加上先前已立起競選看板、展開行動的陳子敬與國民黨前台南大學校長黃秀霜，藍營在台南市顯然已「動起來」。

高思博昨強調，「泛藍人選不一定是我，也不一定要國民黨籍」，國民黨要有肚量，他願意與陳子敬、黃秀霜一次性整合，解決提名問題。

國民黨組發會主委李哲華則指出，過年前已與陳子敬談過，陳願意參加泛藍機制進行協調，但傾向採兩階段方式，也就是國民黨內的高思博、黃秀霜先協調產生一人，再與陳子敬進行第二階段協調，黃秀霜也主張兩階段。

但高思博認為，若分兩階段協調，有人跳過第一階段拿「外卡」不公平。李哲華則說，畢竟陳非國民黨籍，應尊重陳子敬意見。至於何時啟動協調，李哲華說，陳希望等民進黨初選結果確定後再考慮，目前還未確定。

對於看板上的「思博不賴」四字，高思博笑說，他自認是一位不錯、有能力的人，所以將自己推薦給大家，且大部分民進黨市長參選人都放上與賴清德的合照，「人人都依賴，獨我不賴。」