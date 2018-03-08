台南市長選戰 民進黨6搶1 誰出線今天揭曉

2018-03-08

〔記者萬于甄、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選昨晚進行電話民調，各參選人把握最後黃金時間努力拉票，參選人或在服務處親自打電話催票，或總動員掃街拜票，各自衝刺選情，甚至晚間也守在電話前一一確認民調情況。有陣營鬆了一口氣說「總算選完了」，也有人擔憂表示，選前戰火四射，選後如何整合？

把握最後黃金時間拉票

立委黃偉哲昨帶領車隊回防立委選區，先於麻豆區、善化區、新市區一帶掃街拜票後，待在善化服務處親自打電話催票，除爭取支持外，也不忘叮嚀選民待在家守候民調電話。

立委陳亭妃也嚴陣以待，邀集各區市議員、里長，從永康開始一路掃街、拜票，並重申面對抹黑污衊等選舉歪步，個人輸贏事小，但台南人的價值不能被糟蹋。

一路以「選擇」為口號的立委王定宇，帶著妻子在永康區進行車隊拜票，並感謝鄉親的支持及志工的陪伴，這些都是督促他堅持民進黨價值的寶貴力量。

立委葉宜津不走傳統車隊路線，反而待在服務處內，向選民撥打一通又一通的電話說明理念，希望在這關鍵時刻能獲得選民青睞。

前台南市副市長顏純左則回到家鄉下營、六甲等溪北地區進行車隊大遊行。他強調，不論民調結果如何，都會持續為台南付出，畢竟愛台南是一輩子的事。

前立委李俊毅帶著幕僚團隊站上宣傳車，一路從東區行經仁德、永康及歸仁區，並徒步掃街喊出新豐區大團結，希望鄉親支持土生土長的在地子弟。