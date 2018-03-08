陳其邁：ＡＩ產業 高雄轉型關鍵

2018-03-08

要當經濟市長 打造智慧城市

〔記者葛祐豪／高雄報導〕政壇經歷豐富的立委陳其邁，將代表民進黨角逐高雄市長。陳其邁昨期許自己成為經濟市長，打造經濟首都、智慧城市，尤其是人工智慧產業，他認為將是未來高雄城市轉型的關鍵。

從產業界找副市長人選

陳其邁說，高雄面對四大困難：經濟結構轉型、人口結構老化及外移、空氣污染嚴重、財政困難。​為強化招商與產業轉型，將從產業界尋找對ＡＩ（人工智慧）產業較熟的人選擔任副市長。

陳其邁昨受訪時，一再強調ＡＩ產業的重要性，認為這是第四代工業革命，是未來高雄城市轉型的關鍵。

他說，未來希望引進國際公司來高雄投資ＡＩ產業，地點包括橋頭新市鎮、中油高雄廠、二○五兵工廠、亞洲新灣區都可考慮，進一步連結台積電南科三奈米廠、路竹科學園區的華邦電、楠梓加工區日月光的半導體封測，形成人工智慧產業鏈，串成南部科技走廊，打造高雄成為ＡＩ科技產業聚落。

陳其邁說，台塑目前已把ＡＩ中心設在高雄仁武，他希望國營事業的中油、中鋼、台船能當領頭羊，在高雄成立ＡＩ中心。

陳其邁指出，希望藉由經濟結構轉型，驅動高雄城市跨代成長，並解決產業五缺的問題，例如高雄螺絲產業的中小企業，具有國際競爭力，透過產業升級與工業4.0，能讓螺絲產業在國際市場獨占鰲頭。

對於高雄的未來願景，陳其邁認為，高雄市應從「宜居城市」順利轉型為「智慧城市」，讓更多高雄子弟能返鄉打拚。