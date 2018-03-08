重回戰場 陳其邁準備好了

2018-03-08

05年代理高雄市長期間 因捷運泰勞暴動事件黯然下台

記者王榮祥／特稿

哪裡跌倒、哪裡站起！

二○○五年八月高雄捷運泰勞暴動，不但嚴重傷害台灣人權形象，也導致當時四十一歲、全台最年輕直轄市代理市長陳其邁黯然下台；十三年後，陳其邁回到曾讓他重傷的戰場，強調已準備好再戰一回。

出身醫界、大學參與過學運的陳其邁歷練豐富，曾任總統府副秘書長、行政院政務委員兼發言人、高雄市代理市長、前後共五屆立委、民進黨副秘書長、民進黨正義連線秘書長、民進黨發言人等要職。

擔任發言人與立委期間，陳其邁常上媒體為政策辯護，流利、機智、有料又帶點幽默的論述，在基層逐漸累積口碑與個人形象。同時間，他在地方持續耕耘，受理各種為民服務案件，與民眾直接互動，奠定再站上前線的民意基礎。

公開場合上，陳其邁給人沉穩、謙和、開朗、反應快的印象，私底下同僚形容他個性謹慎到有點龜毛，對很多事情都要親身參與，例如重大事件回應稿，不管內容長短，總要逐字看過後才發出。

陳其邁曾參與正義連線，獲前總統陳水扁信賴，雖因泰勞事件黯然下台，兩年後又接任總統府副秘書長。二○一一年加入小英競選總統團隊，並擔任民進黨政策委員會執行長兼發言人，被視為英派。

在民進黨兩度執政時都被歸屬國王人馬，多少驗證其能耐，但陳其邁一路走來仍數度顛簸，除被泰勞案重創，也兩度放棄區域立委競爭機會。

然而，放棄後的沉潛等待，終於有了代價。但初選也只是起頭，後續還有團隊與黨內的整合，以及年底大選相關事宜，每個環節都要謹慎，以免橫生變卦。

不是每個人都有機會能在原來跌倒的地方再起，陳其邁應該會珍惜這一切，把握機會向市民證明自己。