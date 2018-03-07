俄伴遊女郎：握克宮擾美大選錄音

2018-03-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕一名與俄羅斯總統普廷密友、鋁業大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）關係密切的俄羅斯玩伴女郎五日宣稱，手上握有未曾曝光的錄音檔和照片，可證明克里姆林宮干預二○一六年美國總統選舉，她打算將這些資料交給美方調查人員，但前提是美國政府必須給予她政治庇護。

21歲女 稱曾是普廷密友情婦

現年二十一歲、白俄羅斯出生的瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich）以「性愛教練」（sex coach）自居，上個月與自由性愛提倡者基里洛夫（Alexander Kirillov）等人在泰國芭達雅飯店開設「性愛訓練」課程，遭當局以無證工作為由逮捕，羈於曼谷移民拘禁中心。

據紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）報導，瓦什克維琪和基里洛夫五日向三名前往探視的記者說，很害怕被遣返回俄國，「如果他們（美國政府）幫忙讓我們離開這裡，我準備協助調查」，「會把我知道的一五一十都說出來」。

開性愛課被泰拘禁 盼美庇護

瓦什克維琪自稱曾是德里帕斯卡的情婦，目睹他在一六、一七年間與至少三名美國人多次會面，「他們對那場選舉有個計畫」。她聲稱握有超過十六小時的錄音檔，是一六年八月時所錄，內容包括德里帕斯卡與他人討論美國總統選舉，但她拒絕指明對方身分。

德里帕斯卡與美國總統川普的選戰經理曼納福特（Paul Manafort）有生意往來。美國媒體去年披露，檢方查獲的曼納福特電子郵件，顯示他曾透過中間人傳話給德里帕斯卡，試圖向他簡報美國選情。德里帕斯卡否認此事。調查「通俄門」的特別檢察官穆勒正在調查曼納福特，以釐清川普競選團隊與莫斯科關係。