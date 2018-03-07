2018-03-07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕癌症的誘發機制找到了！國家同步輻射研究中心研究團隊耗時近五年、首度解析出「肝癌衍生生長因子」（Hepatoma-Derived Growth Factor，HDGF）的結構，確認肝癌衍生生長因子就是導致癌細胞大量生長的元兇之一，研究成果登上國際期刊。研究團隊表示，未來計畫與藥廠合作開發專一性藥物，盼能從源頭抑制癌細胞生成，提高存活率。

肝癌衍生生長因子 元兇之一

國輻中心陳俊榮教授、博士生研究助理陳俐穎以及中山大學生物醫學研究所戴明泓教授等人，首度解析出「肝癌衍生生長因子」結合基因的三維結構，成為全球第一個從結構生物學角度，發現肝癌衍生生長因子誘發癌症機制的研究團隊，研究成果一月十日登上國際期刊《科學報導》（Scientific Reports）。

國輻中心教授陳俊榮表示，肝癌衍生生長因子是一種不好的蛋白質，一開始在肝癌細胞中被發現，它會跟組織蛋白質上的基因結合，導致正常細胞轉變成癌細胞，並大量增長，病情產生惡化。

國人10大癌症 9種與此有關

國健署統計，國內每年光是十大癌症的新增人數就逾十萬人。陳俊榮說，這次研究顯示，肝癌衍生生長因子不只存在於肝癌，國人罹患的前十大癌症中，包括肺癌、肝癌、乳癌、口腔癌、前列腺癌、胃癌、胰臟癌、食道癌以及卵巢癌等九種癌症都有關聯。

陳俊榮說，礙於技術問題，國際研究一直無法直接觀察到肝癌衍生生長因子如何與基因結合，所以不瞭解癌症誘發的機制。這次透過台灣光子源（Taiwan Photon Source，TPS）技術，提供較強的Ｘ光源，首度分解出肝癌衍生生長因子的結構，也看到該蛋白質是如何與基因相互作用，是一大突破。

開發藥物 從源頭抑制癌細胞

陳俊榮表示，現階段對抗癌症的方法，都是在癌症發生之後，再以化療、標靶藥物或免疫療法等方式攻殺癌細胞，未來根據肝癌衍生生長因子誘發癌症的機制，將可望發展專一性高、副作用低的藥物，一旦發現病患罹癌，就能從源頭抑制癌細胞生成，對癌症初期病患來說甚至有機會完全痊癒，對後期病患來說則可以增加存活率，從「癌症治療」進擊到「癌症預防」。