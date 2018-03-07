司法話題》法醫不足？檢爆法醫所逕以「無他殺」拒驗

2018-03-07

法醫所否認行政權干涉司法權

〔記者楊國文／台北報導〕台灣法醫師人力不足依舊，有檢察官在「檢察官論壇」指因無法判斷死因，報請法醫研究所解剖，卻被以「明顯無他殺嫌疑」退件，引起多位檢察官回響，法醫研究所所長涂達人指出，正式編制的法醫師僅三人，人力嚴重不足，若檢方堅持解剖查明死因，法醫所均會尊重進行解剖，絕無所謂「行政權干涉司法權」情事。

檢察官論壇有署名「菜鳥小檢」者貼文指出，和母親同住的三十二歲男子，在自宅陳屍十餘天才被發現，因無病史，亦無遭侵入或毆打痕跡，相驗無可疑外傷而建請解剖，但法醫所回覆「本案明顯無他殺嫌疑，建議以複驗方式處理」，「菜鳥小檢」指有其他檢察官遇相同問題，若法醫所決定退件，應在審核意見上載明認定標準與退案理由才對。

另有署名「新北人」的檢察官留言，他也是深受其害的苦主。他說，今年一月他安排兩件複驗解剖，一樣被法醫所以「顯無他殺嫌疑」為由，拒絕安排法醫師解剖，後來請地檢署協調才順利完成，請法務部正視此事。

還有檢察官爆料稱，「據悉還有外籍移工案件被退了三次才准解剖」，這位檢察官批評，法醫所並非偵查機關，憑什麼干涉檢察官就個案決定？用這種方式拒絕解剖，形同行政權實質干涉司法權。

解剖品質比數量重要

對多位檢察官的質疑，法醫研究所所長涂達人無奈表示，解剖的品質和效率比解剖的數量來得重要，真正有必要解剖來釐清真相時，才適合解剖，對於無他殺嫌疑者，若報請解剖，法醫所會建議以複驗方式進行，不過，若地檢署堅持要進行解剖，法醫所仍會尊重檢方而採取解剖，絕無拒不解剖，或有干涉偵查權等情事。

涂達人也提到法醫師人力嚴重不足的老問題，有待政府解決，目前法醫所中正式編制的法醫師只有三人，理想的法醫師應有八至九人，現行只有依賴非公務員身分的兼任法醫師因應，但並非長久之計。