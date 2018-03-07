司法話題》保金最高紀錄 辜仲諒10億換解禁22天

2018-03-07

〔記者吳政峰／台北報導〕東森國際公司董事長王令麟為了赴越南考察，豪掏一億元保證金換取暫時解除限制出境九天，震驚外界，但這還不是史上最鉅額的數字，中信慈善基金會董事長辜仲諒涉入紅火案期間，為了赴美探視病重的父親辜濂松，曾一口氣繳交十億元保證金，換取暫解禁廿二天，紀錄至今無人能破。

辜仲諒因涉入紅火案，一審被判九年徒刑並限制出境，二○一二年間他得知父親在美國病危，遂向高院聲請暫時解除限制出境，當時高院開出十億元的天價保證金，但辜仲諒為求見父，仍立刻繳錢，毫不手軟；同年辜另又以三億元保證金換取出國十五天，替次子辦理就學事宜，二○一五年間為了赴日參加外婆喪禮，再砸五億元換取出境七天。

除了辜仲諒外，被譽為「生技之神」的東洋製藥前董座林榮錦，也曾因涉嫌掏空公司遭檢方要求不准出國，後來他為了出國洽公，聲請暫時解除限制出境六天，縱使檢方把保證金加碼到兩千萬元，他也同意。

藝人劉家昌二○○九年間涉入國民黨黨營事業「華夏」六億元背信案，也被限制出境，當時檢方諭知要加繳七百萬保證金，才能讓他赴港兩天參加頒獎典禮，隔日劉家昌立刻捧著七百萬現金解禁。

此外，中研院前院長翁啟惠也曾因陷入浩鼎案遭到限制出境，前年六月為了赴美發表研究結果，同樣依檢方要求，繳交兩百萬元保證金換取解禁八天。

法界籲限境准駁權 應交法官

事實上，限境議題近來廣受法界討論，部分人士認為應比照羈押、搜索，將准駁權交給法官，司法院今年一月召開「刑事程序制度研議委員會」討論，也擬朝此方向修法。